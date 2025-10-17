Ще одна держава допоможе Україні у кіберзахисті

Фінляндія долучається до підтримки кібербезпеки та стійкості України. Механізм координує міжнародну підтримку кібербезпеки державного управління та критичної інфраструктури країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Фінляндії.
Так, у вівторок, 14 жовтня, Фінляндія приєдналася до Талліннського механізму підтримки кібербезпеки та стійкості України.
Як наголосили у відомстві, Фінляндія надає підтримку Україні в захисті від кіберзагроз та одночасно зміцнює свій міжнародний профіль у кібердипломатії та безпеці.
Це відкриває нові можливості для фінських компаній співпрацювати з українськими структурами у сфері кібербезпеки.
Однією з постійних цілей Росії під час війни є критичні інфраструктури, що відповідають за життєво важливі функції державного управління та суспільства. Через це зростає потреба у міжнародній підтримці, зокрема у захисті державного управління та критичної інфраструктури України.
Бенефіціарами механізму є українські міністерства та відомства, регіональні та муніципальні органи влади, а також оператори критичної інфраструктури. Кожна країна-учасниця надає підтримку з національної точки зору, а конкретні проєкти реалізують технологічні компанії та неурядові організації.
Талліннський механізм було створено у 2023 році. Уже спостерігається значний прогрес у розвитку кібербезпеки, а підтримувані проєкти матимуть довгостроковий вплив на стійкість України.
Окрім Фінляндії, до механізму входять Естонія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Швеція, Україна, Велика Британія, США, Італія та Норвегія.
З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно надає Україні підтримку у гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах.
Президент Фінляндії Александр Стубб активно залучений до дипломатичних процесів, пов’язаних із західними "гарантіями безпеки" для України.
Так, напередодні зустрічі з лідером США Дональдом Трампом президент України провів тривалу розмову зі Стуббом. За словами Зеленського, він координує позиції з президентом Фінляндії.
Днями Фінляндія оголосила про намір приєднатися до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України. Найближчим часом очікується новий пакет військової допомоги.