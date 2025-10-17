Ще одна держава допоможе Україні у кіберзахисті

Новий рівень кіберзахисту

Так, у вівторок, 14 жовтня, Фінляндія приєдналася до Талліннського механізму підтримки кібербезпеки та стійкості України.

Як наголосили у відомстві, Фінляндія надає підтримку Україні в захисті від кіберзагроз та одночасно зміцнює свій міжнародний профіль у кібердипломатії та безпеці.

Це відкриває нові можливості для фінських компаній співпрацювати з українськими структурами у сфері кібербезпеки.

Захист критичної інфраструктури України

Однією з постійних цілей Росії під час війни є критичні інфраструктури, що відповідають за життєво важливі функції державного управління та суспільства. Через це зростає потреба у міжнародній підтримці, зокрема у захисті державного управління та критичної інфраструктури України.

Бенефіціарами механізму є українські міністерства та відомства, регіональні та муніципальні органи влади, а також оператори критичної інфраструктури. Кожна країна-учасниця надає підтримку з національної точки зору, а конкретні проєкти реалізують технологічні компанії та неурядові організації.

Тривалий ефект та міжнародна кооперація

Талліннський механізм було створено у 2023 році. Уже спостерігається значний прогрес у розвитку кібербезпеки, а підтримувані проєкти матимуть довгостроковий вплив на стійкість України.

Окрім Фінляндії, до механізму входять Естонія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Швеція, Україна, Велика Британія, США, Італія та Норвегія.