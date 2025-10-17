Еще одно государство поможет Украине в киберзащите

Новый уровень киберзащиты

Так, во вторник, 14 октября, Финляндия присоединилась к Таллиннскому механизму поддержки кибербезопасности и устойчивости Украины.

Как отметили в ведомстве, Финляндия оказывает поддержку Украине в защите от киберугроз и одновременно укрепляет свой международный профиль в кибердипломатии и безопасности.

Это открывает новые возможности для финских компаний сотрудничать с украинскими структурами в сфере кибербезопасности.

Защита критической инфраструктуры Украины

Одной из постоянных целей России во время войны являются критические инфраструктуры, отвечающие за жизненно важные функции государственного управления и общества. Поэтому возрастает потребность в международной поддержке, в частности в защите государственного управления и критической инфраструктуры Украины.

Бенефициарами механизма являются украинские министерства и ведомства, региональные и муниципальные органы власти, а также операторы критической инфраструктуры. Каждая страна-участница оказывает поддержку с национальной точки зрения, а конкретные проекты реализуют технологические компании и неправительственные организации.

Длительный эффект и международная кооперация

Таллиннский механизм был создан в 2023 году. Уже наблюдается значительный прогресс в развитии кибербезопасности, а поддерживаемые проекты будут иметь долгосрочное влияние на устойчивость Украины.

Кроме Финляндии, в механизм входят Эстония, Канада, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Швеция, Украина, Великобритания, США, Италия, Норвегия и Эстония.