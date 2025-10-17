Ще одна держава допоможе Україні у кіберзахисті
Фінляндія долучається до підтримки кібербезпеки та стійкості України. Механізм координує міжнародну підтримку кібербезпеки державного управління та критичної інфраструктури країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Фінляндії.
Новий рівень кіберзахисту
Так, у вівторок, 14 жовтня, Фінляндія приєдналася до Талліннського механізму підтримки кібербезпеки та стійкості України.
Як наголосили у відомстві, Фінляндія надає підтримку Україні в захисті від кіберзагроз та одночасно зміцнює свій міжнародний профіль у кібердипломатії та безпеці.
Це відкриває нові можливості для фінських компаній співпрацювати з українськими структурами у сфері кібербезпеки.
Захист критичної інфраструктури України
Однією з постійних цілей Росії під час війни є критичні інфраструктури, що відповідають за життєво важливі функції державного управління та суспільства. Через це зростає потреба у міжнародній підтримці, зокрема у захисті державного управління та критичної інфраструктури України.
Бенефіціарами механізму є українські міністерства та відомства, регіональні та муніципальні органи влади, а також оператори критичної інфраструктури. Кожна країна-учасниця надає підтримку з національної точки зору, а конкретні проєкти реалізують технологічні компанії та неурядові організації.
Тривалий ефект та міжнародна кооперація
Талліннський механізм було створено у 2023 році. Уже спостерігається значний прогрес у розвитку кібербезпеки, а підтримувані проєкти матимуть довгостроковий вплив на стійкість України.
Окрім Фінляндії, до механізму входять Естонія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Швеція, Україна, Велика Британія, США, Італія та Норвегія.
Допомога Україні від Фінляндії
З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно надає Україні підтримку у гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах.
Президент Фінляндії Александр Стубб активно залучений до дипломатичних процесів, пов’язаних із західними "гарантіями безпеки" для України.
Так, напередодні зустрічі з лідером США Дональдом Трампом президент України провів тривалу розмову зі Стуббом. За словами Зеленського, він координує позиції з президентом Фінляндії.
Днями Фінляндія оголосила про намір приєднатися до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України. Найближчим часом очікується новий пакет військової допомоги.