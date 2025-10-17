Еще одно государство поможет Украине в киберзащите
Финляндия присоединяется к поддержке кибербезопасности и устойчивости Украины. Механизм координирует международную поддержку кибербезопасности государственного управления и критической инфраструктуры страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.
Новый уровень киберзащиты
Так, во вторник, 14 октября, Финляндия присоединилась к Таллиннскому механизму поддержки кибербезопасности и устойчивости Украины.
Как отметили в ведомстве, Финляндия оказывает поддержку Украине в защите от киберугроз и одновременно укрепляет свой международный профиль в кибердипломатии и безопасности.
Это открывает новые возможности для финских компаний сотрудничать с украинскими структурами в сфере кибербезопасности.
Защита критической инфраструктуры Украины
Одной из постоянных целей России во время войны являются критические инфраструктуры, отвечающие за жизненно важные функции государственного управления и общества. Поэтому возрастает потребность в международной поддержке, в частности в защите государственного управления и критической инфраструктуры Украины.
Бенефициарами механизма являются украинские министерства и ведомства, региональные и муниципальные органы власти, а также операторы критической инфраструктуры. Каждая страна-участница оказывает поддержку с национальной точки зрения, а конкретные проекты реализуют технологические компании и неправительственные организации.
Длительный эффект и международная кооперация
Таллиннский механизм был создан в 2023 году. Уже наблюдается значительный прогресс в развитии кибербезопасности, а поддерживаемые проекты будут иметь долгосрочное влияние на устойчивость Украины.
Кроме Финляндии, в механизм входят Эстония, Канада, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Швеция, Украина, Великобритания, США, Италия, Норвегия и Эстония.
Помощь Украине от Финляндии
С начала полномасштабного вторжения Финляндия активно оказывает Украине поддержку в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах.
Президент Финляндии Александр Стубб активно вовлечен в дипломатические процессы, связанные с западными "гарантиями безопасности" для Украины.
Так, накануне встречи с лидером США Дональдом Трампом президент Украины провел длительный разговор со Стуббом. По словам Зеленского, он координирует позиции с президентом Финляндии.
На днях Финляндия объявила о намерении присоединиться к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины. В ближайшее время ожидается новый пакет военной помощи.