Еще одно государство поможет Украине в киберзащите

Пятница 17 октября 2025 12:05
Еще одно государство поможет Украине в киберзащите Фото: Финляндия присоединяется к поддержке кибербезопасности Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Финляндия присоединяется к поддержке кибербезопасности и устойчивости Украины. Механизм координирует международную поддержку кибербезопасности государственного управления и критической инфраструктуры страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.

Новый уровень киберзащиты

Так, во вторник, 14 октября, Финляндия присоединилась к Таллиннскому механизму поддержки кибербезопасности и устойчивости Украины.

Как отметили в ведомстве, Финляндия оказывает поддержку Украине в защите от киберугроз и одновременно укрепляет свой международный профиль в кибердипломатии и безопасности.

Это открывает новые возможности для финских компаний сотрудничать с украинскими структурами в сфере кибербезопасности.

Защита критической инфраструктуры Украины

Одной из постоянных целей России во время войны являются критические инфраструктуры, отвечающие за жизненно важные функции государственного управления и общества. Поэтому возрастает потребность в международной поддержке, в частности в защите государственного управления и критической инфраструктуры Украины.

Бенефициарами механизма являются украинские министерства и ведомства, региональные и муниципальные органы власти, а также операторы критической инфраструктуры. Каждая страна-участница оказывает поддержку с национальной точки зрения, а конкретные проекты реализуют технологические компании и неправительственные организации.

Длительный эффект и международная кооперация

Таллиннский механизм был создан в 2023 году. Уже наблюдается значительный прогресс в развитии кибербезопасности, а поддерживаемые проекты будут иметь долгосрочное влияние на устойчивость Украины.

Кроме Финляндии, в механизм входят Эстония, Канада, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Швеция, Украина, Великобритания, США, Италия, Норвегия и Эстония.

Помощь Украине от Финляндии

С начала полномасштабного вторжения Финляндия активно оказывает Украине поддержку в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах.

Президент Финляндии Александр Стубб активно вовлечен в дипломатические процессы, связанные с западными "гарантиями безопасности" для Украины.

Так, накануне встречи с лидером США Дональдом Трампом президент Украины провел длительный разговор со Стуббом. По словам Зеленского, он координирует позиции с президентом Финляндии.

На днях Финляндия объявила о намерении присоединиться к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины. В ближайшее время ожидается новый пакет военной помощи.

