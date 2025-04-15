Ще одна дата: "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ - Дніпро напередодні Великодня

У компанії оголосили про ще одну дату курсування додаткового поїзда №220/219 "Київ - Дніпро - Київ". Новий рейс призначено на 19 квітня.

Графік руху поїзда:

з Києва - відправлення о 13:44, прибуття до Дніпра - о 21:00;

з Дніпра - відправлення о 08:15, прибуття до Києва - о 16:17.

Раніше цей поїзд уже був призначений на 18 та 21 квітня. У компанії зазначають, що зручний графік поїзда підходить для святкових поїздок та родинних зустрічей.

Потяг зупинятиметься в Кам’янському.

Квитки доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.