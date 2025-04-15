Ще одна дата: "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ - Дніпро напередодні Великодня
"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси поїзда "Київ - Дніпро - Київ". Він курсуватиме у період Великодніх свят.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
У компанії оголосили про ще одну дату курсування додаткового поїзда №220/219 "Київ - Дніпро - Київ". Новий рейс призначено на 19 квітня.
Графік руху поїзда:
- з Києва - відправлення о 13:44, прибуття до Дніпра - о 21:00;
- з Дніпра - відправлення о 08:15, прибуття до Києва - о 16:17.
Раніше цей поїзд уже був призначений на 18 та 21 квітня. У компанії зазначають, що зручний графік поїзда підходить для святкових поїздок та родинних зустрічей.
Потяг зупинятиметься в Кам’янському.
Квитки доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.
Додаткові рейси у квітні: куди ще вирушать поїзди "Укрзалізниці"
У квітні "Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів, щоб забезпечити українцям зручні подорожі під час Великодніх свят.
"Київ - Трускавець - Київ" (№159/160). Швидкий поїзд курсуватиме 12, 18, 19, 20 та 21 квітня:
- з Києва - о 10:16, прибуття до Трускавця - о 19:37;
- з Трускавця - о 09:03, прибуття до Києва - о 19:11.
Передбачені зупинки у Львові та Дрогобичі.
"Чернівці - Львів - Чернівці" (регіональний №802/801). Цей поїзд курсуватиме 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня:
- з Чернівців - о 06:32, прибуття до Львова - об 11:19;
- зі Львова - о 17:20, прибуття до Чернівців - о 22:07.
"Київ - Луцьк - Київ" ("Інтерсіті" №755/756). Додатковий рейс призначено на 17 квітня:
- з Києва - о 07:21, прибуття до Луцька - о 13:00;
- з Луцька - о 16:29, прибуття до Києва - о 22:17
Поїзд робитиме зупинки у Фастові, Бердичеві, Полонному, Шепетівці, Славуті, Кривині, Здолбунові, Рівному та Ківерцях.
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