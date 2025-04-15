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Ще одна дата: "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ - Дніпро напередодні Великодня

Вівторок 15 квітня 2025 19:00
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Ще одна дата: "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ - Дніпро напередодні Великодня Фото: "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ - Дніпро (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси поїзда "Київ - Дніпро - Київ". Він курсуватиме у період Великодніх свят.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

У компанії оголосили про ще одну дату курсування додаткового поїзда №220/219 "Київ - Дніпро - Київ". Новий рейс призначено на 19 квітня.

Графік руху поїзда:

  • з Києва - відправлення о 13:44, прибуття до Дніпра - о 21:00;
  • з Дніпра - відправлення о 08:15, прибуття до Києва - о 16:17.

Раніше цей поїзд уже був призначений на 18 та 21 квітня. У компанії зазначають, що зручний графік поїзда підходить для святкових поїздок та родинних зустрічей.

Потяг зупинятиметься в Кам’янському.

Квитки доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Додаткові рейси у квітні: куди ще вирушать поїзди "Укрзалізниці"

У квітні "Укрзалізниця" призначила низку додаткових рейсів, щоб забезпечити українцям зручні подорожі під час Великодніх свят.

"Київ - Трускавець - Київ" (№159/160). Швидкий поїзд курсуватиме 12, 18, 19, 20 та 21 квітня:

- з Києва - о 10:16, прибуття до Трускавця - о 19:37;
- з Трускавця - о 09:03, прибуття до Києва - о 19:11.

Передбачені зупинки у Львові та Дрогобичі.

"Чернівці - Львів - Чернівці" (регіональний №802/801). Цей поїзд курсуватиме 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня:

- з Чернівців - о 06:32, прибуття до Львова - об 11:19;
- зі Львова - о 17:20, прибуття до Чернівців - о 22:07.

"Київ - Луцьк - Київ" ("Інтерсіті" №755/756). Додатковий рейс призначено на 17 квітня:

- з Києва - о 07:21, прибуття до Луцька - о 13:00;
- з Луцька - о 16:29, прибуття до Києва - о 22:17

Поїзд робитиме зупинки у Фастові, Бердичеві, Полонному, Шепетівці, Славуті, Кривині, Здолбунові, Рівному та Ківерцях.

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