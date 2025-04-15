Еще одна дата: "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев - Днепр накануне Пасхи

"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы поезда "Киев - Днепр - Киев". Он будет курсировать в период Пасхальных праздников.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" .

Билеты доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Поезд будет останавливаться в Каменском.

Ранее этот поезд уже был назначен на 18 и 21 апреля . В компании отмечают, что удобный график поезда подходит для праздничных поездок и семейных встреч.

В компании объявили о еще одной дате курсирования дополнительного поезда №220/219 "Киев - Днепр - Киев". Новый рейс назначен на 19 апреля.

Дополнительные рейсы в апреле: куда еще отправятся поезда "Укрзализныци"

В апреле "Укрзализныця" назначила ряд дополнительных рейсов, чтобы обеспечить украинцам удобные путешествия во время Пасхальных праздников.

"Киев - Трускавец - Киев" (№159/160). Быстрый поезд будет курсировать 12, 18, 18, 19, 20 и 21 апреля:

- из Киева - в 10:16, прибытие в Трускавец - в 19:37;

- из Трускавца - в 09:03, прибытие в Киев - в 19:11.

Предусмотрены остановки во Львове и Дрогобыче.

"Черновцы - Львов - Черновцы" (региональный №802/801). Этот поезд будет курсировать 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 и 28 апреля:

- из Черновцов - в 06:32, прибытие во Львов - в 11:19;

- из Львова - в 17:20, прибытие в Черновцы - в 22:07.

"Киев - Луцк - Киев" ("Интерсити" №755/756). Дополнительный рейс назначен на 17 апреля:

- из Киева - в 07:21, прибытие в Луцк - в 13:00;

- из Луцка - в 16:29, прибытие в Киев - в 22:17

Поезд будет делать остановки в Фастове, Бердичеве, Полонном, Шепетовке, Славуте, Кривине, Здолбунове, Ровно и Киверцах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.