Ще одна американська компанія зацікавилася покупкою активів "Лукойлу", - Reuters

Джерела агентства розповіли, що Chevron може купити не весь портфель "Лукойлу", а лише ті активи, де компанія вже перетинається з нафтовим гігантом РФ.

Зокрема, обидві компанії видобувають нафту на казахстанських родовищах Карачаганак і Тенгіз. Крім того, "Лукойл" володіє часткою в нігерійському шельфовому проекті OML-140, де Chevron виступає оператором.

Reuters звернувся до Chevron за коментарем. У компанії відмовилися коментувати можливість придбання активів "Лукойлу", проте наголосили, що дотримуються законів і правил, що застосовуються до її бізнесу.

У п'ятницю, 14 листопада, агентство Reuters написало з посиланням на джерело, що американська приватна компанія Carlyle вивчає можливість купівлі закордонних активів "Лукойла".