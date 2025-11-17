Еще одна американская компания заинтересовалась покупкой активов "Лукойла", - Reuters

Американская нефтяная компания Chevron изучает возможность приобретения международных активов российского "Лукойла", который находится под санкциями США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники агентства рассказали, что Chevron может купить не весь портфель "Лукойла", а лишь те активы, где компания уже пересекается с нефтяным гигантом РФ.
В частности, обе компании добывают нефть на казахстанских месторождениях Карачаганак и Тенгиз. Кроме того, "Лукойл" владеет долей в нигерийском шельфовом проекте OML-140, где Chevron выступает оператором.
Reuters обратился к Chevron за комментарием. В компании отказались комментировать возможность приобретения активов "Лукойла", однако подчеркнули, что придерживаются законов и правил, применяемых к ее бизнесу.
В пятницу, 14 ноября, агентство Reuters написало со ссылкой на источник, что американская частная компания Carlyle изучает возможность покупки зарубежных активов "Лукойла".
Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл". Новые ограничения касаются не только двух нефтяных гигантов, но и 36 их дочерних структур.
После объявления санкций несколько стран Евросоюза, в которых находятся НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам. В то же время Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.
Недавно компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.
Отметим, молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. Российской компании предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.