Еще один военный эшелон РФ выехал из Беларуси: куда направляется

Вечером 26 февраля из Беларуси убыл еще один эшелон с техникой российской армии. По предварительным данным, он направляется в Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"Вчера, 26 февраля со станции Слоним (Гродненская область) на станцию Неклиновка (Ростовская область РФ, 35 км от границы с Украиной) был отправлен ещё один воинский эшелон РФ", - рассказали мониторщики.

По их данным, в составе эшелона находились 46 вагонов, из них:

5 пассажирских вагонов (с личным составом ВС РФ: около 250 человек);

2 крытых вагона (со снаряжением);

36 вагонов-платформы (с погруженной колесной и гусеничной воинской техникой).

Ожидается, что эшелон прибудет в пункт назначения - станция Неклиновка - 5 марта.