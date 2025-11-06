Ще один великий НПЗ Росії зупинив роботу після атаки дронів, - Reuters

Удари по НПЗ Росії

Нагадаємо, нещодавно одразу два нафтопереробних заводи - нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ, зупинили свою роботу після атаки дронів.

Перед цим Сили оборони України атакували Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі нафтопереробних установок.

Зазначимо, раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що Україна завдала вже 160 ударів по НПЗ та інших об'єктах у глибині Росії.

Він розповів, що лише у вересні-жовтні було уражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту пального понад 20%.