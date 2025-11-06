Еще один крупный НПЗ России остановил работу после атаки дронов, - Reuters

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" остановился после удара украинских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники сообщили агентству, что в результате дроновой атаки повреждены основная перерабатывающая установка CDU-5 мощностью 9 100 метрических тонн (66 700 баррелей) в сутки и гидрокрекинг мощностью 11 000 тонн.
"Завод остановлен. CDU-5 загорелась, гидрокрекинг получил определенные повреждения", - сказал один из источников.
Запрос Reuters к "Лукойлу" о получении комментария по этому поводу остался без ответа.
В прошлом году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн тонн нефти - это 5,1% от общего объема нефтепереработки в России.
Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.
Эта атака беспилотников на Волгоградский НПЗ стала по меньшей мере третьей за последние три месяца. Предыдущие произошли 14 и 19 августа.
Напомним, недавно сразу два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу после атаки дронов.
Перед этим Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе нефтеперерабатывающих установок.
Отметим, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина нанесла уже 160 ударов по НПЗ и другим объектам в глубине России.
Он рассказал, что только в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.