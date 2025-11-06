Еще один крупный НПЗ России остановил работу после атаки дронов, - Reuters

Удары по НПЗ России

Напомним, недавно сразу два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу после атаки дронов.

Перед этим Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе нефтеперерабатывающих установок.

Отметим, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что Украина нанесла уже 160 ударов по НПЗ и другим объектам в глубине России.

Он рассказал, что только в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.