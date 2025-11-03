Ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею підключили до EES: що зміниться для туристів

Польща підключила пункт пропуску "Хребенне-Рава-Руська" до європейської системи Entry/Exit System (EES).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
За даними прикордонників, відтепер усі пункти пропуску між Польщею та Україною у межах Львівської області працюють у цій системі.
Єдиним винятком залишається пункт "Долгобичув-Угринів", який наразі функціонує у тестовому режимі. Його повноцінний запуск заплановано на 4 листопада.
Система EES запроваджується в країнах ЄС для посилення контролю та підвищення безпеки на кордонах.
Під час першого в’їзду до Євросоюзу після запуску системи громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію: фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців (для осіб від 12 років - ред.).
Цю процедуру проводять лише один раз - усі дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє значно прискорити подальші перетини кордону.
Європейський Союз запустив нову біометричну систему контролю EES, яка замінює традиційні штампи у паспортах та автоматично фіксує дані про в’їзд і виїзд громадян третіх країн, зокрема українців.
Система офіційно запрацювала 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах ЄС - зокрема на ділянках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Під час першого перетину кордону мандрівники проходять реєстрацію з фотографуванням і зняттям відбитків пальців, після чого всі наступні перевірки здійснюються автоматично.
Раніше повідомлялося, що Румунія продовжила обмеження руху на пункті пропуску "Солотвино-Сігету Мармацієй" через ремонт мосту через Тису. Роботи триватимуть 33 дні - з 27 жовтня, а рух автомобілів буде перекрито щодня з 09:00 до 15:30. Для пішоходів перетин залишиться відкритим у звичному режимі.