Ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею підключили до EES: що зміниться для туристів

За даними прикордонників, відтепер усі пункти пропуску між Польщею та Україною у межах Львівської області працюють у цій системі.

Єдиним винятком залишається пункт "Долгобичув-Угринів", який наразі функціонує у тестовому режимі. Його повноцінний запуск заплановано на 4 листопада.

Система EES запроваджується в країнах ЄС для посилення контролю та підвищення безпеки на кордонах.

Під час першого в’їзду до Євросоюзу після запуску системи громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію: фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців (для осіб від 12 років - ред.).

Цю процедуру проводять лише один раз - усі дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє значно прискорити подальші перетини кордону.

Що відомо про EES

Європейський Союз запустив нову біометричну систему контролю EES, яка замінює традиційні штампи у паспортах та автоматично фіксує дані про в’їзд і виїзд громадян третіх країн, зокрема українців.

Система офіційно запрацювала 12 жовтня 2025 року на зовнішніх кордонах ЄС - зокрема на ділянках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Під час першого перетину кордону мандрівники проходять реєстрацію з фотографуванням і зняттям відбитків пальців, після чого всі наступні перевірки здійснюються автоматично.