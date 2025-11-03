Еще один пункт пропуска на границе с Польшей подключили к EES: что изменится для туристов

По данным пограничников, отныне все пункты пропуска между Польшей и Украиной в пределах Львовской области работают в этой системе.

Единственным исключением остается пункт "Долгобичув-Угринов", который сейчас функционирует в тестовом режиме. Его полноценный запуск запланирован на 4 ноября.

Система EES вводится в странах ЕС для усиления контроля и повышения безопасности на границах.

Во время первого въезда в Евросоюз после запуска системы граждане третьих стран, в частности украинцы, проходят расширенную регистрацию: фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев (для лиц от 12 лет - ред.).

Эту процедуру проводят только один раз - все данные хранятся в единой базе ЕС, что позволяет значительно ускорить дальнейшие пересечения границы.

Что известно о EES

Европейский Союз запустил новую биометрическую систему контроля EES, которая заменяет традиционные штампы в паспортах и автоматически фиксирует данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.

Система официально заработала 12 октября 2025 года на внешних границах ЕС - в частности на участках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Во время первого пересечения границы путешественники проходят регистрацию с фотографированием и снятием отпечатков пальцев, после чего все последующие проверки осуществляются автоматически.