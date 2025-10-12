ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ЄС запровадив нову систему контролю на кордоні: що змінилось для українців

Європа, Неділя 12 жовтня 2025 16:04
UA EN RU
ЄС запровадив нову систему контролю на кордоні: що змінилось для українців Фото: ЄС запровадив нову систему контролю на кордоні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З 12 жовтня Європейський Союз починає впровадження нової біометричної системи контролю на кордонах. Вона замінить традиційні штампи у паспортах і фіксуватиме дані про в’їзд та виїзд громадян третіх країн, зокрема українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

Прикордонники зауважили, що громадянам та суб’єктам міжнародних перевезень варто звернути увагу на початок функціонування нової цифрової Системи в’їзду та виїзду на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони.

Планується поетапний запуск системи вже з 12 жовтня 2025 року у пунктах пропуску, зокрема на кордоні з країнами-членами ЄС:

  • Польщею,
  • Словаччиною,
  • Угорщиною,
  • Румунією.

Діяльність системи EES стосуватиметься усіх громадян третіх країн, включаючи Україну, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування - до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Як відбуватиметься контроль

Під час першого в’їзду до Шенгенської зони після запуску EES особа проходитиме розширену реєстрацію, яка включатиме збір біометричних даних:

  • зображення обличчя,
  • чотири відбитки пальців.

При наступних перетинах кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією. Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.

"Державна прикордонна служба України закликає громадян України, які планують поїздки до країн ЄС, враховувати ці зміни. Зі свого боку Держприкордонслужба України здійснює взаємодію з прикордонними відомствами суміжних країн та готова до можливих незначних змін в прикордонному русі", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, що днями речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, чи збільшить біометричний контроль черги на кордоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Україна
Новини
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить