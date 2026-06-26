Ще один польський політик оголосив про повернення Україні держнагороди

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про повернення Україні ордена "За заслуги" І ступеня, яким його нагородили у 2022 році. Це вже другий за останні дні випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Rzeczpospolita .

Що сказав Блащак

"Я повертаю орден “За заслуги”, яким мене нагородила українська влада", - написав політик у соцмережах.

За його словами, це рішення є "жестом солідарності з усіма родинами, які вже десятиліттями чекають на можливість гідно вшанувати своїх близьких, а сьогодні все ще стикаються з перешкодами”. Ймовірно, йдеться про події Волинської трагедії.

Також Блащак зазначив, що повернення нагороди є “виразом незгоди з позицією чинної української влади”.

Крім того, він наголосив, що таким чином висловлює підтримку позиції президента Польщі Кароля Навроцького.

Хто зробив це раніше

Днем раніше аналогічне рішення ухвалив колишній прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський - він відмовився від українського ордена Ярослава Мудрого.

Качинський пояснив, що так висловлює ставлення не до українців, а до "українських еліт", і також підтримує президента Навроцького.