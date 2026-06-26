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Еще один польский политик объявил о возвращении Украине госнаграды

15:35 26.06.2026 Пт
2 мин
Это уже второй случай среди польских политиков
aimg Ирина Глухова
Еще один польский политик объявил о возвращении Украине госнаграды Фото: Мариуш Блащак (Getty Images)
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Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возвращении Украине ордена "За заслуги" I степени, которой его наградили в 2022 году. Это уже второй за последние дни случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Что сказал Блащак

"Я возвращаю орден "За заслуги", которым меня наградили украинские власти", - написал политик в соцсетях.

По его словам, это решение является "жестом солидарности со всеми семьями, которые уже десятилетиями ждут возможности достойно почтить своих близких, а сегодня все еще сталкиваются с препятствиями". Вероятно, речь идет о событиях Волынской трагедии.

Также Блащак отметил, что возвращение награды является "выражением несогласия с позицией действующей украинской власти".

Кроме того, он подчеркнул, что таким образом поддерживает позицию президента Польши Кароля Навроцкого.

Кто сделал это раньше

Днем ранее аналогичное решение принял бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский - он отказался от украинского ордена Ярослава Мудрого.

Качиньский объяснил, что так выражает отношение не к украинцам, а к "украинским элитам", и также поддерживает президента Навроцкого.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла – старейшей и важнейшей государственной награды Польши.

Причиной послужило решение Зеленского предоставить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ имя "Героев УПА".

В ответ руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и министр иностранных дел Андрей Сибига отказались от польских наград.

Экспрезиденты Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма вернули свои Белые Орлы.

Зеленский отправил награду обратно в Варшаву через "Новую почту".

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