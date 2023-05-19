Ще один конкурент Twitter. Instagram готує нову соцмережу

Instagram готує додаток, щоб конкурувати з Twitter. Компанія може представити його вже в червні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
власник Twitter Ілон
Нагадаємо, раніше засновник Twitter Джек Дорсі випустив нову соціальну мережу під назвою Bluesky. Додаток є абсолютним клоном Twitter.
Минулого року Маск викупив компанію та однойменну соцмережу Twitter та став її гендиректором. Відразу ж після купівлі послідувало масштабне скорочення працівників, зокрема інженерів, що спричинило проблеми в роботі самої соцмережі.
Крім того, Маск змінив низку правил соцмережі, зокрема щодо поширення російської пропаганди та дезінформації, а також зробив платними послуги, які раніше надавалися безкоштовно.
Також РБК-Україна писало, що Маск запустив програму монетизації контенту у Twitter. Соціальна мережа дозволить користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео. До того ж за словами Маска у Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочат.
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