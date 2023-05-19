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Еще один конкурент Twitter. Instagram готовит новую соцсеть

Фото: Instagram готовит новую соцсеть (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Instagram готовит приложение, чтобы конкурировать с Twitter. Компания может представить его уже в июне этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

владелец Twitter Илон

Напомним, ранее основатель Twitter Джек Дорси выпустил новую социальную сеть под названием Bluesky. Приложение является абсолютным клоном Twitter.

Что не так с Twitter

В прошлом году Маск выкупил компанию и одноименную соцсеть Twitter и стал ее гендиректором. Сразу же после покупки последовало масштабное сокращение сотрудников, в частности инженеров, повлекшее проблемы в работе самой соцсети.

Кроме того, Маск изменил ряд правил соцсети, в частности касательно распространения российской пропаганды и дезинформации, а также сделал платными услуги, которые ранее предоставлялись бесплатно.

Также РБК-Украина писало, что Маск запустил программу монетизации контента в Twitter. Социальная сеть позволит пользователям взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео. К тому же, по словам Маска, в Twitter появится функция звонков и видеочат.

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