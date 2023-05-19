Еще один конкурент Twitter. Instagram готовит новую соцсеть

владелец Twitter Илон

Напомним, ранее основатель Twitter Джек Дорси выпустил новую социальную сеть под названием Bluesky. Приложение является абсолютным клоном Twitter.

Что не так с Twitter

В прошлом году Маск выкупил компанию и одноименную соцсеть Twitter и стал ее гендиректором. Сразу же после покупки последовало масштабное сокращение сотрудников, в частности инженеров, повлекшее проблемы в работе самой соцсети.

Кроме того, Маск изменил ряд правил соцсети, в частности касательно распространения российской пропаганды и дезинформации, а также сделал платными услуги, которые ранее предоставлялись бесплатно.

Также РБК-Украина писало, что Маск запустил программу монетизации контента в Twitter. Социальная сеть позволит пользователям взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео. К тому же, по словам Маска, в Twitter появится функция звонков и видеочат.

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