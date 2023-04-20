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Без Маска. Засновник Twitter випустив клон соцмережі

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Четвер 20 квітня 2023 18:19
Без Маска. Засновник Twitter випустив клон соцмережі Фото: Засновник Twitter випустив клон соцмережі (blueskyweb.xyz)
Автор: Валерія Поліщук

Засновник Twitter Джек Дорсі випустив нову соціальну мережу під назвою Bluesky. Додаток є клоном популярної соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Додаток має низку функцій, аналогічних Twitter, дає змогу користувачам шукати і стежити за іншими користувачами, створювати пости, зокрема і з фотографіями, та багато іншого.

Однак наразі він перебуває в бета-версії, тому має обмежену кількість користувачів і позбавлений таких функцій, як особисті повідомлення.

Bluesky вперше з'явилася у 2019 році за підтримки Twitter як нового типу децентралізованого стандарту для платформ соціальних мереж. Він офіційно відокремився від Twitter 2021 року і відтоді поповнив ряди клонів Twitter, таких, як Mastodon, які з'явилися після поглинання компанії Ілоном Маском.

Застосунок покликаний дозволити користувачам вирішувати, як вони хочуть бачити і споживати соціальні медіа.

"Для розробників відкритий ринок алгоритмів забезпечить свободу експериментувати і публікувати алгоритми, які може використовувати кожен. Для користувачів можливість налаштовувати свою стрічку поверне їм контроль над найціннішим ресурсом - своєю увагою", - заявив генеральний директор Bluesky Джей Грабер.

Соціальна мережі має додатки як для iOS, так і для Android. Однак для реєстрації в соцмережі необхідно мати код запрошення.

Нагадаємо, ранішеІлон Маск запустив програму монетизації контенту у Twitter . Соціальна мережа дозволяє користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео.

Крім того,підписка Twitter Blue стала доступна користувачам у всьому світі .

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