Ще один конкурент Twitter. Instagram готує нову соцмережу

За даними анонімних джерел видання, наразі Instagram тестує проект зі знаменитостями та впливовими особами. За словами одного з анонімів, додаток протягом кількох місяців був таємно доступний для вибраних творців.

Викладач соціального маркетингу і маркетингу впливу в UCLA Лія Хаберман навіть опублікувала знімок екрана раннього опису програми.

TECH NEWS: Instagram's Twitter Killer is Coming Soon



Instagram is reportedly working on a new decentralized text-based app called P92, also known as Project 92 or Barcelona, targeted at creators and public figures. #Instagram #P92 pic.twitter.com/gKqhbmvCFW