Ще один конкурент Twitter. Instagram готує нову соцмережу

Instagram готує додаток, щоб конкурувати з Twitter. Компанія може представити його вже в червні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними анонімних джерел видання, наразі Instagram тестує проект зі знаменитостями та впливовими особами. За словами одного з анонімів, додаток протягом кількох місяців був таємно доступний для вибраних творців.

Викладач соціального маркетингу і маркетингу впливу в UCLA Лія Хаберман навіть опублікувала знімок екрана раннього опису програми.

TECH NEWS: Instagram's Twitter Killer is Coming Soon



Instagram is reportedly working on a new decentralized text-based app called P92, also known as Project 92 or Barcelona, targeted at creators and public figures. #Instagram #P92 pic.twitter.com/gKqhbmvCFW — Los Angeles Magazine (@LAmag) May 19, 2023

"Історично ми знаємо, що Meta любить пробувати та відтворювати функції з інших додатків і інструментів сторонніх розробників на основі того, що вони вважають популярним серед своїх користувачів", - сказала Хаберман.

Вона зазначила, що власник Twitter Ілон Маск говорив про перетворення Twitter на "додаток для всього" з багатьма функціями, окрім інформаційних публікацій.

"Виходячи з досвіду запозичення Meta з інших платформ, набагато більш імовірно, що вони досягнуть цього першими, консолідуючи весь цей досвід, який вони створюють", - наголосила вона.

За попередньою інформацією, соцмережа , яка буде окремою від Instagram, але дозволить людям підключати облікові записи, може дебютувати вже в червні.

Нагадаємо, раніше засновник Twitter Джек Дорсі випустив нову соціальну мережу під назвою Bluesky. Додаток є абсолютним клоном Twitter.

Що не так з Twitter

Минулого року Маск викупив компанію та однойменну соцмережу Twitter та став її гендиректором. Відразу ж після купівлі послідувало масштабне скорочення працівників, зокрема інженерів, що спричинило проблеми в роботі самої соцмережі.

Крім того, Маск змінив низку правил соцмережі, зокрема щодо поширення російської пропаганди та дезінформації, а також зробив платними послуги, які раніше надавалися безкоштовно.

Також РБК-Україна писало, що Маск запустив програму монетизації контенту у Twitter. Соціальна мережа дозволить користувачам стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео. До того ж за словами Маска у Twitter з'явиться функція дзвінків та відеочат.

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