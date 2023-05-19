ua ru
Сб, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еще один конкурент Twitter. Instagram готовит новую соцсеть

Новина українською →
США, Пятница 19 мая 2023 23:21
Еще один конкурент Twitter. Instagram готовит новую соцсеть Фото: Instagram готовит новую соцсеть (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Instagram готовит приложение, чтобы конкурировать с Twitter. Компания может представить его уже в июне этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным анонимных источников издания, сейчас Instagram тестирует проект со знаменитостями и влиятельными лицами. По словам одного из анонимов, приложение в течение нескольких месяцев было тайно доступно для избранных создателей.

Преподаватель социального маркетинга и маркетинга влияния в UCLA Лия Хаберман даже опубликовала снимок экрана раннего описания приложения.

"Исторически мы знаем, что Meta любит пробовать и воспроизводить функции из других приложений и инструментов сторонних разработчиков на основе того, что они считают популярным среди своих пользователей", - сказала Хаберман.

Она отметила, что владелец Twitter Илон Маск говорил о превращении Twitter в "приложение для всего" со многими функциями, кроме информационных публикаций.

"Исходя из опыта заимствования Meta из других платформ, гораздо более вероятно, что они достигнут этого первыми, консолидируя весь этот опыт, который они создают", - подчеркнула она.

По предварительной информации, соцсеть, которая будет отдельной от Instagram, но позволит людям подключать учетные записи, может дебютировать уже в июне.

Напомним, ранее основатель Twitter Джек Дорси выпустил новую социальную сеть под названием Bluesky. Приложение является абсолютным клоном Twitter.

Что не так с Twitter

В прошлом году Маск выкупил компанию и одноименную соцсеть Twitter и стал ее гендиректором. Сразу же после покупки последовало масштабное сокращение сотрудников, в частности инженеров, повлекшее проблемы в работе самой соцсети.

Кроме того, Маск изменил ряд правил соцсети, в частности касательно распространения российской пропаганды и дезинформации, а также сделал платными услуги, которые ранее предоставлялись бесплатно.

Также РБК-Украина писало, что Маск запустил программу монетизации контента в Twitter. Социальная сеть позволит пользователям взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео. К тому же, по словам Маска, в Twitter появится функция звонков и видеочат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter Instagram
NEWS
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
Саммит без друзей и с союзником Путина. Что такое Лига арабских государств и зачем она Зеленскому
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов