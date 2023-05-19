Еще один конкурент Twitter. Instagram готовит новую соцсеть

Instagram готовит приложение, чтобы конкурировать с Twitter. Компания может представить его уже в июне этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным анонимных источников издания, сейчас Instagram тестирует проект со знаменитостями и влиятельными лицами. По словам одного из анонимов, приложение в течение нескольких месяцев было тайно доступно для избранных создателей.

Преподаватель социального маркетинга и маркетинга влияния в UCLA Лия Хаберман даже опубликовала снимок экрана раннего описания приложения.

TECH NEWS: Instagram's Twitter Killer is Coming Soon



Instagram является reportedly working on new decentralized text-based app called P92, another as Project 92 or Barcelona, targeted at creators and public figures. #Instagram #P92 pic.twitter.com/gKqhbmvCFW — Los Angeles Magazine (@LAmag) 19 мая, 2023

"Исторически мы знаем, что Meta любит пробовать и воспроизводить функции из других приложений и инструментов сторонних разработчиков на основе того, что они считают популярным среди своих пользователей", - сказала Хаберман.

Она отметила, что владелец Twitter Илон Маск говорил о превращении Twitter в "приложение для всего" со многими функциями, кроме информационных публикаций.

"Исходя из опыта заимствования Meta из других платформ, гораздо более вероятно, что они достигнут этого первыми, консолидируя весь этот опыт, который они создают", - подчеркнула она.

По предварительной информации, соцсеть, которая будет отдельной от Instagram, но позволит людям подключать учетные записи, может дебютировать уже в июне.

Напомним, ранее основатель Twitter Джек Дорси выпустил новую социальную сеть под названием Bluesky. Приложение является абсолютным клоном Twitter.

Что не так с Twitter

В прошлом году Маск выкупил компанию и одноименную соцсеть Twitter и стал ее гендиректором. Сразу же после покупки последовало масштабное сокращение сотрудников, в частности инженеров, повлекшее проблемы в работе самой соцсети.

Кроме того, Маск изменил ряд правил соцсети, в частности касательно распространения российской пропаганды и дезинформации, а также сделал платными услуги, которые ранее предоставлялись бесплатно.

Также РБК-Украина писало, что Маск запустил программу монетизации контента в Twitter. Социальная сеть позволит пользователям взимать плату за доступ к своему контенту – от длинного текста до многочасового видео. К тому же, по словам Маска, в Twitter появится функция звонков и видеочат.

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