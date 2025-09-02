Ще один європейський лідер зустрінеться з Путіним у Китаї

Президент Сербії Александар Вучич вирушив із офіційним візитом до Китаю, де зустрінеться з Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Danas.
Президент Сербії Александар Вучич з 2 по 4 вересня відвідає Китайську Народну Республіку на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Поїздка приурочена до відзначення 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.
Крім того, що Александар Вучич 3 вересня візьме участь у великому військовому параді, так ще додатково він матиме низку офіційних зустрічей.
Так, під час візиту сербський лідер проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Очікується, що головними темами переговорів стануть розвиток економічних відносин, інвестиційні проєкти та поглиблення стратегічного партнерства.
Це не перший візит Вучича до Китаю. У жовтні 2023 року під час його перебування в Пекіні було підписано 18 угод, серед яких - Угода про вільну торгівлю між Сербією та Китаєм.
У травні 2024 року Сі Цзіньпін здійснив державний візит до Сербії. Тоді президенти двох країн підписали Спільну декларацію про поглиблення стратегічного партнерства та побудову спільноти Сербії й Китаю зі спільним майбутнім. Сторони також обмінялися 28 документами про співпрацю в різних сферах.
До речі, китайський лідер уже двічі відвідував Сербію: у 2016 та у 2024 роках. Візит 2016 року став першим за понад три десятиліття і тоді був відзначений підписанням Декларації про стратегічне партнерство.
Нагадаємо, Сербія підтверджує підтримку територіальної цілісності України та її європейських прагнень, але наразі відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії.
Раніше глава МЗС Сербії Івиця Дачич говорив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.
При цьому ще у 2023 році стався витік секретних документів Пентагону щодо можливого постачання сербських боєприпасів в Україну. Однак тоді президент Сербії Александар Вучич заперечував цю інформацію.