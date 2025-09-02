Ще один європейський лідер зустрінеться з Путіним у Китаї

Президент Сербії Александар Вучич з 2 по 4 вересня відвідає Китайську Народну Республіку на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Поїздка приурочена до відзначення 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Крім того, що Александар Вучич 3 вересня візьме участь у великому військовому параді, так ще додатково він матиме низку офіційних зустрічей.

Так, під час візиту сербський лідер проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Очікується, що головними темами переговорів стануть розвиток економічних відносин, інвестиційні проєкти та поглиблення стратегічного партнерства.

Взаємовідносини Китаю і Сербії

Це не перший візит Вучича до Китаю. У жовтні 2023 року під час його перебування в Пекіні було підписано 18 угод, серед яких - Угода про вільну торгівлю між Сербією та Китаєм.

У травні 2024 року Сі Цзіньпін здійснив державний візит до Сербії. Тоді президенти двох країн підписали Спільну декларацію про поглиблення стратегічного партнерства та побудову спільноти Сербії й Китаю зі спільним майбутнім. Сторони також обмінялися 28 документами про співпрацю в різних сферах.

До речі, китайський лідер уже двічі відвідував Сербію: у 2016 та у 2024 роках. Візит 2016 року став першим за понад три десятиліття і тоді був відзначений підписанням Декларації про стратегічне партнерство.