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Сербія назвала умови підтримки санкцій проти РФ

Сербія, П'ятниця 25 липня 2025 09:17
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Сербія назвала умови підтримки санкцій проти РФ Фото: сербський міністр у справах Європи Неманья Старович (x.com/nstarovic)
Автор: Каріна Левицька

Сербія підтвердила підтримку територіальної цілісності України та її європейських прагнень, але наразі відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DER STANDARD.

Сербський міністр у справах Європи Неманья Старович в інтерв'ю APA спробував розвіяти сумніви щодо позиції Сербії стосовно України.

"Якщо нас критикують за те, що ми не робимо достатньо для України, то моя відповідь проста: Давайте дозволимо українцям говорити за себе", – зазначив він.

За його словами, Сербія не підтримує санкції ЄС проти Росії, оскільки це "зовсім не вплине на Росію, але дуже сильно вплине на сербську економіку", а також тому, що, не будучи членом ЄС, Сербія не має безпеки, яку надає членство в Союзі.

Старович провів аналогію з пандемією, після якої Хорватія отримала 22 мільярди євро з фонду відновлення ЄС, а Сербія - "майже нічого", а саме 165 мільйонів євро.

Проте Сербія, аз словами міністра, готова повністю підтримати санкції ЄС, "якщо членство в ЄС буде наближатися", тобто за кілька місяців до дати вступу.

Він також підкреслив, що Белград "з першого дня чітко і недвозначно засудив" російське вторгнення в Україну.

Старович наголосив, що Сербія підтримує членство України в ЄС, а також висловив задоволення тим, що Україна надала імпульс процесу розширення.

"Тепер ми, країни Західних Балкан, маємо стати частиною цього імпульсу", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Сербії Івиця Дачич говорив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.

Додамо також, що президент Сербії Олександр Вучич натякнув, що Сербія готова розірвати відносини з Росією заради вступу до ЄС.

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