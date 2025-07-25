Сербія назвала умови підтримки санкцій проти РФ

Сербія підтвердила підтримку територіальної цілісності України та її європейських прагнень, але наразі відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DER STANDARD .

Сербський міністр у справах Європи Неманья Старович в інтерв'ю APA спробував розвіяти сумніви щодо позиції Сербії стосовно України.

"Якщо нас критикують за те, що ми не робимо достатньо для України, то моя відповідь проста: Давайте дозволимо українцям говорити за себе", – зазначив він.

За його словами, Сербія не підтримує санкції ЄС проти Росії, оскільки це "зовсім не вплине на Росію, але дуже сильно вплине на сербську економіку", а також тому, що, не будучи членом ЄС, Сербія не має безпеки, яку надає членство в Союзі.

Старович провів аналогію з пандемією, після якої Хорватія отримала 22 мільярди євро з фонду відновлення ЄС, а Сербія - "майже нічого", а саме 165 мільйонів євро.

Проте Сербія, аз словами міністра, готова повністю підтримати санкції ЄС, "якщо членство в ЄС буде наближатися", тобто за кілька місяців до дати вступу.

Він також підкреслив, що Белград "з першого дня чітко і недвозначно засудив" російське вторгнення в Україну.

Старович наголосив, що Сербія підтримує членство України в ЄС, а також висловив задоволення тим, що Україна надала імпульс процесу розширення.

"Тепер ми, країни Західних Балкан, маємо стати частиною цього імпульсу", - підкреслив він.