Ще мінус 970 осіб: Генштаб оновив дані про втрати ворога

З 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2025 року орієнтовні бойові втрати противника склали: особового складу - близько 1 151 070 (+970) осіб; танків - 11 335 (+5); бойових броне-машин - 23 545 (+1); артилерійських систем - 34 340 (+19); реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - 1 538 (+0); засобів ППО - 1 239 (+0).

Повітряний і безпілотний компонент

За вказаний період зафіксовано втрати авіації - 428 (+0) літаків і 347 (+0) вертольотів. БПЛА оперативно-тактичного рівня втрачено 79 368 (+440) одиниць; крилатих ракет - 3 926 (+8). Це вказує на активне застосування дронів і ракетних засобів у бойових діях.

Морська і наземна техніка

На морі противник втратив 28 (+0) кораблів і катерів, один підводний човновий корпус (+0). Наземний парк скорочено на 66 880 (+85) автомобільних машин і автоцистерн; спеціальної техніки - 3 993 (+0).

Що кажуть в Інституті вивчення війни (ISW)

Станом на 9 листопада російські війська продовжували наступальні операції на кількох напрямках України, однак значного просування не зафіксовано.

На півночі Сумської області противник зіткнувся з високими втратами через погану підготовку, дезертирство і порушення зв'язку, а удари українських безпілотників ускладнюють поповнення запасів.

У Харківській області російські сили контролюють лише частину Вовчанська, близько 35% території, і не змогли розширити позиції.

На Куп'янському, Лиманському, Сіверському та Костянтинівському напрямках атаки ворога відбиті, просування немає.

У районах Добропілля і Торецька російські війська роблять спроби наступу, зосереджуючи сили на лінії Шахове-Торецьке-Софіївка, але українські підрозділи відкинули їх до вихідних позицій.

Міністерство оборони РФ заявило про захоплення Вовчого, підтверджень цьому немає. На заході Запорізької області та в районі колишнього Каховського водосховища активних успіхів противника також не відзначено через складний рельєф.