Ще майже 30 артсистем і 1650 окупантів: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати ворога
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1650 російських окупантів. Також воїни ЗСУ знищили 8 танків, 26 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських загарбників у період з 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно склали
- особового складу - близько 719240 (+1650) осіб,
- танків - 9338 (+8) од.,
- бойових броньованих машин - 18994 (+26) од.,
- артилерійських систем - 20520 (+28) од.,
- РСЗВ - 1252 од.,
- засоби ППО - 999 од.,
- літаків - 369 од.,
- гелікоптерів - 329 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18914 (+28),
- крилаті ракети - 2641 од.,
- кораблі /катери - 28 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 29236 (+69) од.,
- спеціальна техніка - 3651 (+6) од..
Ситуація на фронті
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 15 листопада інформували, що з початку тієї доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.
Також у військовому командуванні розповіли, що на Покровському та Курахівському напрямках фіксується найбільша кількість боїв, а в Курській області українські захисники відбили понад двадцять ворожих атак.
Додамо, вчора британське видання BBC News писало про те, що темпи зростання російських смертей на війні проти України - рекордні з початку війни.
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