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Ще майже 30 артсистем і 1650 окупантів: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати ворога

Субота 16 листопада 2024 07:46
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Ще майже 30 артсистем і 1650 окупантів: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати ворога Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1650 російських окупантів. Також воїни ЗСУ знищили 8 танків, 26 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських загарбників у період з 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно склали

  • особового складу - близько 719240 (+1650) осіб,
  • танків - 9338 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин - 18994 (+26) од.,
  • артилерійських систем - 20520 (+28) од.,
  • РСЗВ - 1252 од.,
  • засоби ППО - 999 од.,
  • літаків - 369 од.,
  • гелікоптерів - 329 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18914 (+28),
  • крилаті ракети - 2641 од.,
  • кораблі /катери - 28 од.,
  • підводні човни - 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 29236 (+69) од.,
  • спеціальна техніка - 3651 (+6) од..

Ще майже 30 артсистем і 1650 окупантів: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати ворога

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 15 листопада інформували, що з початку тієї доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що на Покровському та Курахівському напрямках фіксується найбільша кількість боїв, а в Курській області українські захисники відбили понад двадцять ворожих атак.

Додамо, вчора британське видання BBC News писало про те, що темпи зростання російських смертей на війні проти України - рекордні з початку війни.

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