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Еще почти 30 артсистем и 1650 оккупантов: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях врага

Суббота 16 ноября 2024 07:46
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Еще почти 30 артсистем и 1650 оккупантов: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях врага Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1650 российских оккупантов. Также воины ВСУ уничтожили 8 танков, 26 боевых бронированных машин и 28 артиллерийских систем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российских захватчиков в период с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили

  • личного состава - около 719240 (+1650) человек,
  • танков - 9338 (+8) ед.,
  • боевых бронированных машин - 18994 (+26) ед.,
  • артиллерийских систем - 20520 (+28) ед.,
  • РСЗО - 1252 ед.,
  • средства ПВО - 999 ед.,
  • самолетов - 369 ед.,
  • вертолетов - 329 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18914 (+28),
  • крылатые ракеты - 2641 ед.,
  • корабли /катера - 28 ед.,
  • подлодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29236 (+69) ед.,
  • специальная техника - 3651 (+6) ед.

Еще почти 30 артсистем и 1650 оккупантов: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях врага

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 15 ноября информировали, что с начала тех суток на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что на Покровском и Кураховском направлениях фиксируется самое большое количество боев, а в Курской области украинские защитники отразили более двадцати вражеских атак.

Добавим, вчера британское издание BBC News писало о том, что темпы роста российских смертей на войне против Украины - рекордные с начала войны.

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