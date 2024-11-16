Еще почти 30 артсистем и 1650 оккупантов: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях врага
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1650 российских оккупантов. Также воины ВСУ уничтожили 8 танков, 26 боевых бронированных машин и 28 артиллерийских систем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российских захватчиков в период с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили
- личного состава - около 719240 (+1650) человек,
- танков - 9338 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин - 18994 (+26) ед.,
- артиллерийских систем - 20520 (+28) ед.,
- РСЗО - 1252 ед.,
- средства ПВО - 999 ед.,
- самолетов - 369 ед.,
- вертолетов - 329 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18914 (+28),
- крылатые ракеты - 2641 ед.,
- корабли /катера - 28 ед.,
- подлодки - 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29236 (+69) ед.,
- специальная техника - 3651 (+6) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 15 ноября информировали, что с начала тех суток на фронте произошло 157 боевых столкновений.
Также в военном командовании рассказали, что на Покровском и Кураховском направлениях фиксируется самое большое количество боев, а в Курской области украинские защитники отразили более двадцати вражеских атак.
Добавим, вчера британское издание BBC News писало о том, что темпы роста российских смертей на войне против Украины - рекордные с начала войны.
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