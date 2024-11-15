ЗСУ відбили в Курській області понад 20 атак ворога, - Генштаб
На фронті від початку доби вже відбулося 157 бойових зіткнень. На Покровському та Курахівському напрямках фіксується найбільша кількість боїв, а в Курській області українські воїни відбили понад двадцять атак противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України.
У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22:00 15 листопада.
Російські обстріли
Російські окупанти з початку доби завдали 1 ракетного удару (випустили 1 ракету), а також 42 авіаційні удари (із застосуванням 69 керованих авіабомб) по території України.
Крім цього, загарбники задіяли при атаках 689 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях Сил оборони України і населених пунктах.
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ біля Вовчанська та Високої Яруги. 7 атак противника були відбиті, ще 2 - тривають.
"Втрати ворога на даний час на напрямку склали 68 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автотранспорту, 13 БпЛА та 1 одиницю спеціальної техніки ворога; також пошкоджено два автомобілі та дві одиниці спецтехніки", - поінформували в Генштабі.
На Куп'янському напрямку окупанти наступали біля Колісниківки, Копанок та Надії. Вже завершено 14 боїв, ще один бій - триває.
На Лиманському напрямку ворог 16 разів штурмував позиції ЗСУ поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського. Усі атаки противника були зупинені українськими захисниками.
На Сіверському напрямку окупанти 1 раз штурмували позиції Сил оборони України поблизу Верхньокам’янського.
На Торецькому напрямку ворог за підтримки бомбардувальної авіації здійснив 9 штурмових дій. Окупанти штурмували біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. 8 атак ворога було відбито, триває ще 1 бій в районі Торецька.
На Покровському напрямку противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Воїни ЗСУ відбили 34 атаки, ще 1 бій досі триває.
"За наявними даними на цей час, втрати ворога за сьогодні склали 373 військовослужбовці вбитими та пораненими; 12 бойових броньованих машин, два танки, дев’ять автомобілів, дві артсистеми, ПТРК та РЕБ знищені українськими захисниками; також наші воїни пошкодили автомобіль окупантів", - передали в Генштабі.
На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили 34 атак поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. 14 атак загарбників - вже відбито бійцями ЗСУ, бої ще тривають.
На Времівському напрямку точилися бої поблизу Трудового, Рівнополя та Новодарівки. В Силах оборони зазначили, що ситуація - контрольована.
На Придніпровському напрямку українські захисники зупинили 5 спроб окупантів атакувати позиції ЗСУ.
В Курській області українські воїни відбили 21 ворожу атаку, ще 3 бої досі тривають.
У військовому командуванні додали, що на інших напрямках ситуація - без особливих змін.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що бійці ССО ЗСУ під час спецоперації в Курській області врятували з оточення 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.
Додамо, 15 листопада керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів, що війська РФ відновили наступальні дії у Курській області. Він додав, що росармія застосовує техніку.
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