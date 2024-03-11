Ще дві країни G7 доєдналися до відновлення постраждалих регіонів, – Кубраков

Франція та ще одна країна "Великої сімки" будуть працювати над відновленням постраждалих від війни областей України. Це відбуватиметься за прикладом, як це робить Данія у Миколаєві та Миколаївській області.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Говорячи про Данію та Миколаїв і область, міністр відзначив, що за рік роботи у цьому проєкті вже є практичні результати. Кубраков вважає, що це "ідеальний проєкт співпраці на рівні регіон-країна", до якого залучено датський бізнес.

"Зараз є ще дві країни з "Великої сімки". Один регіон доєднався у березні. Це Чернігівщина. І кілька проєкт відновлення взяла Франція. Інший регіон та країну-партнер буде оголошено у квітні", - сказав Кубраков, додавши, що ця співпраця не скасовує того, що відбувається на національному рівні у плані розвитку та відновлення регіонів.