В Україні зростає кількість громад, які почали складати програми свого комплексного відновлення

Програм комплексного відновлення, необхідні для відновлення на місцевому рівні, нині складають вже 151 українських територіальних громад з 1469. Кошти на їх реалізацію можна отримувати не лише з державного бюджету, а і в рамках донорської допомоги і грантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, кількість громад, які долучаються до такого процесу, постійно зростає, оскільки на місцях все більше розуміють, що відновлення означає не лише відбудову окремих будівель та споруд, а системний підхід, нове планування та повну трансформацію населених пунктів за принципом "Відбудуй краще, ніж було".

"У кожної територіальної громади України є своє бачення того, якою має бути її повоєнна відбудова та відновлення. Щоб оформити його у покроковий план реальних дій і потрібна програма комплексного відновлення. Це свого роду аналітика на рівні громади, що дає змогу зробити детальну оцінку як усіх ресурсів, так і спричинених війною викликів. Тільки громада розуміє кількість шкіл, які потрібно відновити з урахуванням того, скільки дітей там вчитиметься. Скільки лікарень потрібно для кількості людей, які там проходитимуть лікування, стільки будинків потрібно відновити, щоб забезпечити житлом всіх тих, хто планує там жити", - заявила вона.

Для запуску процесів відновлення потрібно, по-перше, провести аудит того, що громада має, проаналізувати втрати, яких вона зазнала у всіх сферах, а по-друге, оцінити реальні потреби у майбутньому і на основі цього розробили план дій, додає вона.

Йдеться про перелік, оцінку та аналіз викликів, які постали перед громадою через війну. Це і заміновані території, і екологічні проблеми, і відтік населення, і руйнування житла, транспортної, критичної інфраструктури тощо.

"Лише мешканці громад повинні вирішувати, у який спосіб потрібно відновлювати і розвивати свою домівку. Тому розробкою програм комплексного відновлення мають займатися органи місцевого самоврядування з активним залученням бачення і пропозицій від мешканців. Це - один з проявів децентралізації", - наголосила Шуляк.

Програми комплексного відновлення насамперед мають розробити найбільш постраждалі регіони та громади - які мають значний ступінь руйнувань усіх видів інфраструктури, з яких виїхало багато людей, релокувалися ключові підприємства тощо, резюмує вона.