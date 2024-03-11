Еще две страны G7 присоединились к восстановлению пострадавших регионов, - Кубраков

Франция и еще одна страна "Большой семерки" будут работать над восстановлением пострадавших от войны областей Украины. Это будет следовать примеру, как это делает Дания в Николаеве и Николаевской области.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Говоря о Дании и Николаеве и области, министр отметил, что за год работы в этом проекте уже есть практические результаты. Кубраков считает, что это "идеальный проект сотрудничества на уровне регион-страна", к которому привлечен датский бизнес.

"Сейчас есть еще две страны из "Большой семерки". Один регион присоединился в марте. Это Черниговщина. И несколько проектов восстановления взяла Франция. Другой регион и страна-партнер будут объявлены в апреле", - сказал Кубраков, добавив, что это сотрудничество не отменяет происходящее на национальном уровне в плане развития и восстановления регионов.