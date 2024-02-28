У Польщі обговорили стратегію Mariupol Reborn

У Варшаві відбувся воркшоп, присвячений економічній відбудові України на прикладі Маріуполя. Серед головних тем - економічне повоєнне відродження міста, створення робочих місць та збереження громади, яка готова повертатися на звільнені від ворога території.

Як зазначається, під час воркшопу були сформовані три робочих групи за напрямками - промисловість та індустрія; транспортне сполучення, логістика та розвиток порту; knowledge-хаб - сектор, що відповідає за розвиток науки та інновацій.

"Ми провели 15 зустрічей із маріупольцями щодо відродження міста. Їхній запит такий: житло, безпека і робочі місця з гідної оплатою. Саме тому ми займаємось розробкою економічної візії Маріуполя. Адже саме вона дасть відповіді на питання, де та ким зможуть працювати маріупольці. 2024 рік плануємо присвятити саме підготовці до відродження нашого міста", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Розробляється план відбудови із розрахунку на втілення до 2040 року. Фіналізована візія відкрита до обговорення з експертами та маріупольцями. Зокрема, до її формування долучається й український бізнес.

"Бізнеси Ріната Ахметова завжди були одними з найбільших платників податків в Україні. Компанії, що належать до холдингів Метінвест та SCM, відігравали вирішальну роль в економіці Маріуполя. Якщо говорити мовою цифр, за останні 10 років - близько 1 млрд гривень інвестицій у місто. У тому числі у відбудову після руйнації будинків, шкіл, соціальної інфраструктури після російських обстрілів 2014 року. І ми продовжимо це робити після деокупації Маріуполя. Ми бачимо економіку відродженого міста "зеленою" та мультигалузевою", - пояснює директор ГО "Маріуполь.Реборн", керівник напрямку розвитку громад "Метінвест Холдинг" Олександр Вишняков.

Учасники ворк-шопу наголошують, що головним завданням є саме повернення маріупольців до міста після деокупації. Тому важливо забезпечити людям робочі місця і достойний рівень життя. І над цим потрібно працювати вже зараз, щоб якомога швидше відродити Маріуполь, коли він буде звільнений.

Нагадаємо, проект Mariupol Reborn реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова.