Еще два самолета и более тысячи оккупантов. Генштаб обновил потери России в Украине
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков, таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 412 610 солдат. Кроме того, воины ВСУ уничтожили два самолета противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 412610 (+1060) человек ликвидировано;
- танков - 6570 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин - 12508 (+14) ед.;
- артиллерийских систем - 1029 (+20) ед.;
- РСЗО - 1000 ед.;
- средства ПВО - 688 (+2) ед.;
- самолетов - 342 (+2) ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7753 (+24) ед.;
- крылатые ракеты - 1912 ед.;
- корабли/катера - 25 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед.;
- специальная техника - 1594 (+6) ед.
Ситуация на фронте 28 февраля
Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 102 боевых столкновений.
Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавлесском направлении.
Сбитие двух российских самолетов
Ранее сообщалось, что вчера утром, 27 февраля, стало известно о "приземлении" российского Су-34. В Силах обороны уточнили, что вражеский самолет уничтожили в понедельник, 26 февраля.
Позже в Воздушных силах сообщили, что украинские военные сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Он стал вторым в сутки.
Отметим также, что в последние дни ВСУ уничтожили 10 самолетов россиян. А с начала вторжения РФ в Украину Силы обороны сбили 340 самолетов оккупантов.
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