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Ще два ешелони з військовими РФ перекидають із Білорусі у напрямку Донецької області

Ілюстративне фото: ще два ешелони з військовими РФ перекидають із Білорусі у напрямку Донецької області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія відправляє ще два ешелони з військовими Збройних сил РФ та військовою технікою з Білорусі у напрямку Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що 28 лютого та 1 березня зі станції Слонім (Гродненська область) у напрямку Донецької області було відправлено ще 2 ешелони з технікою та навченим контингентів ЗС РФ.

Перший вирушив 28 лютого на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська обл, РФ), куди прибуде 7 березня, і далі локомотивами так званої "ДНР" вирушить на станцію Іловайськ (Донецька область).

В ешелоні 48 вагонів, з них:

  • 2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ у складі приблизно 100 осіб);
  • 46 вагонів-платформ (із завантаженою колісною військовою технікою).

Другий ешелон вирушив 1 березня на станцію Неклинівка (Ростовська область), куди прибуде 8 березня. Далі також локомотивами "ДНР" буде відправлено на станцію Іловайськ (Донецька область).

У другому ешелоні 38 вагонів, з них:

  • 2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ у кількості приблизно 100 осіб);
  • 36 вагонів-платформ (із завантаженою колісною військовою технікою).

Серед техніки в ешелоні вивезено:

  • Понтонно-мостові партки (на базі КРАЗ) - мінімум 12 одиниць,
  • Катери БМК-150 (на Кразі) - мінімум 3 одиниці,
  • Транспортер ПТС-2, що плаває.

Нагадаємо, Росія перекидає навчений контингент ЗС Росії з технікою з Білорусі на окуповані території України .

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