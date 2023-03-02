Ще два ешелони з військовими РФ перекидають із Білорусі у напрямку Донецької області

Повідомляється, що 28 лютого та 1 березня зі станції Слонім (Гродненська область) у напрямку Донецької області було відправлено ще 2 ешелони з технікою та навченим контингентів ЗС РФ.

Перший вирушив 28 лютого на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська обл, РФ), куди прибуде 7 березня, і далі локомотивами так званої "ДНР" вирушить на станцію Іловайськ (Донецька область).

В ешелоні 48 вагонів, з них:

2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ у складі приблизно 100 осіб);

46 вагонів-платформ (із завантаженою колісною військовою технікою).

Другий ешелон вирушив 1 березня на станцію Неклинівка (Ростовська область), куди прибуде 8 березня. Далі також локомотивами "ДНР" буде відправлено на станцію Іловайськ (Донецька область).

У другому ешелоні 38 вагонів, з них:

2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ у кількості приблизно 100 осіб);

36 вагонів-платформ (із завантаженою колісною військовою технікою).

Серед техніки в ешелоні вивезено: