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Еще два эшелона с военными РФ перекидывают из Беларуси в направлении Донецкой области

Иллюстративное фото: еще два эшелона с военными РФ перекидывают из Беларуси в направлении Донецкой области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия отправляет еще два эшелона с военными Вооруженных сил РФ и военной техникой из Беларуси в направлении Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что 28 февраля и 1 марта со станции Слоним (Гродненской область) в направлении Донецкой области было отправлено еще 2 эшелона с техникой и обученным контингентов ВС РФ.

Первый отправился 28 февраля на станцию Матвеев-Курган (Ростовская обл, РФ), куда прибудет 7 марта, и далее локомотивами так называемой "ДНР" отправится на станцию Иловайск (Донецкая область).

В эшелоне 48 вагонов, из них:

  • 2 пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ в составе примерно 100 человек);
  • 46 вагонов-платформ (с погруженной колесной воинской техникой).

Второй эшелон отправился 1 марта на станцию Неклиновка (Ростовская область), куда прибудет 8 марта. Далее также локомотивами "ДНР" будет отправлен на станцию Иловайск (Донецкая область).

Во втором эшелоне 38 вагонов, из них:

  • 2 пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ в количестве примерно 100 человек);
  • 36 вагонов-платформ (с погруженной колесной воинской техникой).

Среди техники в эшелоне вывезено:

  • Понтонно-мостовые партки (на базе КраЗ) - минимум 12 единиц,
  • Катера БМК-150 (на КраЗах) - минимум 3 единицы,
  • Плавающий транспортер ПТС-2.

Напомним, Россия перекидывает обученный контингент ВС России с техникой из Беларуси на оккупированные территории Украины.

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