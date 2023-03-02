Еще два эшелона с военными РФ перекидывают из Беларуси в направлении Донецкой области

Россия отправляет еще два эшелона с военными Вооруженных сил РФ и военной техникой из Беларуси в направлении Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Сообщается, что 28 февраля и 1 марта со станции Слоним (Гродненской область) в направлении Донецкой области было отправлено еще 2 эшелона с техникой и обученным контингентов ВС РФ.
Первый отправился 28 февраля на станцию Матвеев-Курган (Ростовская обл, РФ), куда прибудет 7 марта, и далее локомотивами так называемой "ДНР" отправится на станцию Иловайск (Донецкая область).
В эшелоне 48 вагонов, из них:
Второй эшелон отправился 1 марта на станцию Неклиновка (Ростовская область), куда прибудет 8 марта. Далее также локомотивами "ДНР" будет отправлен на станцию Иловайск (Донецкая область).
Во втором эшелоне 38 вагонов, из них:
Среди техники в эшелоне вывезено:
Напомним, Россия перекидывает обученный контингент ВС России с техникой из Беларуси на оккупированные территории Украины.
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