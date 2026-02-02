"Еще два дня потерпеть": Украину накроют морозы до -30, но потепление будет коротким

Ближайшей ночью в Украине ожидается пик морозов этой зимы. После короткого потепления синоптики предупреждают о возвращении холодного воздуха и новой волне морозов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня

Главное:

Сумская и Черниговская области - эпицентр самых сильных морозов этой зимы.

В ночь на 3 февраля температура может опускаться до -28...-30°C.

Еще два дня нужно потерпеть. Морозы отступят, но ненадолго. Уже с 9 числа снова зайдет холодный воздух с севера.

С 7 февраля днем большинство территорий ожидает температура около 0°C или плюсовые значения. Но с 8 числа - снова ожидается усиление морозов -3...-9°C.

Сильная морозная погода не является аномальной. Такое случается в Украине, но редко.

Особенностью этой зимы может стать ее продолжительность. Это может быть самый длинный ее период.

Украину ждет самая холодная ночь (инфографика РБК-Украина)

Сумщина и Черниговщина в эпицентре

Северные области Украины, в частности Сумская и Черниговская, оказались в эпицентре самых сильных морозов этой зимы. В ближайшие ночи температура там может опускаться до -28...-30 градусов, а после короткого потепления холод снова вернется.

Самая холодная ночь - на севере Украины

По словам Голени, текущая волна морозов является более сильной, чем та, что наблюдалась две недели назад.

"Еще два дня нужно потерпеть. Морозы отступят, но ненадолго. Уже с 9 числа снова зайдет холодный воздух с севера", - отметила она.

В ночь на сегодня самые низкие температуры в Украине фиксировались в северных регионах.

"По северу Украины самые низкие температуры этой ночью были от -20 до -29 градусов. В Житомирской области зафиксировали минус 29", - уточнила синоптик.

На Сумщине и Черниговщине местами температура опускалась до -28 градусов.

Сумская и Черниговская области в эпицентре

Эпицентр холодной воздушной массы сейчас расположен за пределами Украины.

"В Беларуси, чуть севернее Житомирщины, было минус 30. В Литве и Латвии - минус 30-32 градуса", - сказала Голеня.

В Украину мороз пришел вместе с антициклоном с севера. При этом на температурные показатели существенно влияет облачность.

"Если ночью будет облачность, то температура может остановиться на уровне -27...-28. Если же прояснится, Сумская и Черниговская области могут приблизиться к -30",- пояснила она.

Когда ждать ослабления морозов

Самой холодной, по прогнозам, будет ближайшая ночь. Далее морозы постепенно ослабнут.

"На северо-востоке еще будет держаться мороз до -25, но потом он ослабнет до -18", - отметила Голеня.

Начиная с 7 числа днем, на большей части территории Украины температура будет приближаться к нулю или переходить в "плюс".

"На юге и в Закарпатье будет ощутимо теплее - до +6...+8 градусов", - сказала она.

Впрочем, потепление будет временным.

"Уже с 8 числа днем и ночью будет от слабого до умеренного мороза - минус 3...-9, а в ночь на 9-10 снова ожидается усиление морозов", - предупредила синоптик.

Являются ли такие морозы аномальными

По словам Голени, морозы до -30 градусов не являются рекордными для Украины.

"В 2012 году в Киевской области, в Барышевке, фиксировали минус 32. В Киеве тогда было минус 26,8", - напомнила она.

Абсолютный минимум температуры в Украине составлял -42 градуса - его зафиксировали в Луганске. В Киевской области абсолютный минимум - минус 39,4.

"В самом Киеве самая низкая температура была минус 32, но это еще 50-е годы", - отметила Голеня.

За последние годы минус 20 в столице фиксировали зимой 2021 года.

"Это не аномалия. Такое случается редко, но бывает", - подчеркнула она.

Возможен самый длинный период настоящей зимы

Особенностью этой зимы может стать ее продолжительность.

"По продолжительности это может быть самый длинный период, когда средняя суточная температура была ниже нуля",- сказала Голеня.

По ее словам, зима фактически началась в конце декабря и может продолжаться как минимум до середины февраля.

"Возможно, два месяца подряд средняя месячная температура будет ниже нормы. Но пока это вопрос", - подытожила Голеня.

Вопрос - Ответ (FAQ)

Когда будет самая холодная ночь?

Пик морозов ожидается в ночь на 3 февраля. Скоро температура немного поднимется. Но потепление будет коротким.

Какие области пострадают больше всего?

Самые сильные морозы - на севере: Сумская и Черниговская области, до -28...-30°C.

Это рекордные морозы?

Нет, подобные холодные ночи уже были. Абсолютный минимум в Украине - -42°C.

Когда ждать потепления?

С 7 февраля днем большинство областей прогреется до 0°C и выше, на юге и Закарпатье - до +6...+8°C.