"Еще два дня потерпеть": Украину накроют морозы до -30, но потепление будет коротким
Ближайшей ночью в Украине ожидается пик морозов этой зимы. После короткого потепления синоптики предупреждают о возвращении холодного воздуха и новой волне морозов.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня
Главное:
- Сумская и Черниговская области - эпицентр самых сильных морозов этой зимы.
- В ночь на 3 февраля температура может опускаться до -28...-30°C.
- Еще два дня нужно потерпеть. Морозы отступят, но ненадолго. Уже с 9 числа снова зайдет холодный воздух с севера.
- С 7 февраля днем большинство территорий ожидает температура около 0°C или плюсовые значения. Но с 8 числа - снова ожидается усиление морозов -3...-9°C.
- Сильная морозная погода не является аномальной. Такое случается в Украине, но редко.
- Особенностью этой зимы может стать ее продолжительность. Это может быть самый длинный ее период.
Украину ждет самая холодная ночь (инфографика РБК-Украина)
Сумщина и Черниговщина в эпицентре
Северные области Украины, в частности Сумская и Черниговская, оказались в эпицентре самых сильных морозов этой зимы. В ближайшие ночи температура там может опускаться до -28...-30 градусов, а после короткого потепления холод снова вернется.
Самая холодная ночь - на севере Украины
По словам Голени, текущая волна морозов является более сильной, чем та, что наблюдалась две недели назад.
"Еще два дня нужно потерпеть. Морозы отступят, но ненадолго. Уже с 9 числа снова зайдет холодный воздух с севера", - отметила она.
В ночь на сегодня самые низкие температуры в Украине фиксировались в северных регионах.
"По северу Украины самые низкие температуры этой ночью были от -20 до -29 градусов. В Житомирской области зафиксировали минус 29", - уточнила синоптик.
На Сумщине и Черниговщине местами температура опускалась до -28 градусов.
Эпицентр холодной воздушной массы сейчас расположен за пределами Украины.
"В Беларуси, чуть севернее Житомирщины, было минус 30. В Литве и Латвии - минус 30-32 градуса", - сказала Голеня.
В Украину мороз пришел вместе с антициклоном с севера. При этом на температурные показатели существенно влияет облачность.
"Если ночью будет облачность, то температура может остановиться на уровне -27...-28. Если же прояснится, Сумская и Черниговская области могут приблизиться к -30",- пояснила она.
Когда ждать ослабления морозов
Самой холодной, по прогнозам, будет ближайшая ночь. Далее морозы постепенно ослабнут.
"На северо-востоке еще будет держаться мороз до -25, но потом он ослабнет до -18", - отметила Голеня.
Начиная с 7 числа днем, на большей части территории Украины температура будет приближаться к нулю или переходить в "плюс".
"На юге и в Закарпатье будет ощутимо теплее - до +6...+8 градусов", - сказала она.
Впрочем, потепление будет временным.
"Уже с 8 числа днем и ночью будет от слабого до умеренного мороза - минус 3...-9, а в ночь на 9-10 снова ожидается усиление морозов", - предупредила синоптик.
Являются ли такие морозы аномальными
По словам Голени, морозы до -30 градусов не являются рекордными для Украины.
"В 2012 году в Киевской области, в Барышевке, фиксировали минус 32. В Киеве тогда было минус 26,8", - напомнила она.
Абсолютный минимум температуры в Украине составлял -42 градуса - его зафиксировали в Луганске. В Киевской области абсолютный минимум - минус 39,4.
"В самом Киеве самая низкая температура была минус 32, но это еще 50-е годы", - отметила Голеня.
За последние годы минус 20 в столице фиксировали зимой 2021 года.
"Это не аномалия. Такое случается редко, но бывает", - подчеркнула она.
Возможен самый длинный период настоящей зимы
Особенностью этой зимы может стать ее продолжительность.
"По продолжительности это может быть самый длинный период, когда средняя суточная температура была ниже нуля",- сказала Голеня.
По ее словам, зима фактически началась в конце декабря и может продолжаться как минимум до середины февраля.
"Возможно, два месяца подряд средняя месячная температура будет ниже нормы. Но пока это вопрос", - подытожила Голеня.
Вопрос - Ответ (FAQ)
- Когда будет самая холодная ночь?
Пик морозов ожидается в ночь на 3 февраля. Скоро температура немного поднимется. Но потепление будет коротким.
- Какие области пострадают больше всего?
Самые сильные морозы - на севере: Сумская и Черниговская области, до -28...-30°C.
- Это рекордные морозы?
Нет, подобные холодные ночи уже были. Абсолютный минимум в Украине - -42°C.
- Когда ждать потепления?
С 7 февраля днем большинство областей прогреется до 0°C и выше, на юге и Закарпатье - до +6...+8°C.
Сильные морозы в Украине до -30
Февраль в Украине начался с сильных морозов. По прогнозам синоптиков, именно 2-4 февраля Украина переживает пик самых сильных морозов этой зимы. Далее холод постепенно будет ослабляться, а уже в ближайшие дни ожидается ощутимое, хоть и непродолжительное, потепление.
На фоне резкого похолодания в ГСЧС предостерегают о повышенных рисках для здоровья. Ведь длительное пребывание на морозе может привести к переохлаждению и обморожениям, особенно у уязвимых групп населения.
Чрезвычайники также объяснили, как уберечься во время сильных холодов, сколько времени безопасно находиться на улице при минусовых температурах и что делать в случае первых признаков переохлаждения.
Добавим, параллельно энергетическая ситуация осложняет влияние морозов. По состоянию на утро 2 февраля в Киеве без теплоснабжения остаются около 200 жилых домов, большинство из них - на правом берегу столицы.