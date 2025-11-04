Ще більше безоплатних ліків: у програму "Доступні ліки" додали препарати проти раку грудей

У межах державної програми "Доступні ліки" з’явилося 12 нових препаратів для лікування раку молочної залози. Тепер українки можуть отримати їх безоплатно або з частковою доплатою в аптеках.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook.
До оновленого переліку увійшли препарати з діючими речовинами екземестан, летрозол та тамоксифен.
Раніше ці ліки закуповувались централізовано, але тепер Україна переходить на європейську модель реімбурсації - компенсацію вартості безпосередньо через аптеки.
За словами Ляшка, це рішення дозволить оптимізувати систему:
З переліком доданих найменувань лікарських засобів можна ознайомитись за посиланням.
Щоб зміни відбулися поступово, діє перехідний період: медзаклади продовжать використовувати залишки раніше закуплених препаратів до їх повного вичерпання.
Це рішення, за словами міністра, забезпечить тисячам пацієнток стабільний і зручний доступ до ліків, незалежно від постачань у лікарні.
Оскільки лікування раку молочної залози триває роками, можливість отримувати препарати поруч із домом означає безперервність терапії та вищу якість життя.
Читайте також про те, що нещодавно Міністерство охорони здоров'я України затвердило оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки". Зараз у цьому переліку уже понад 700 препаратів. Їх можна отримати у будь-якій аптеці безкоштовно або із невеликою доплатою.
Якщо ж аптека не відпускає препарати за програмою "Доступні ліки", слід про це повідомити на НСЗУ, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 16-77.