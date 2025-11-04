UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ще більше безоплатних ліків: у програму "Доступні ліки" додали препарати проти раку грудей

До програми "Доступні ліки" додали 12 препаратів (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У межах державної програми "Доступні ліки" з’явилося 12 нових препаратів для лікування раку молочної залози. Тепер українки можуть отримати їх безоплатно або з частковою доплатою в аптеках.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook.

Які препарати додали

До оновленого переліку увійшли препарати з діючими речовинами екземестан, летрозол та тамоксифен.

Раніше ці ліки закуповувались централізовано, але тепер Україна переходить на європейську модель реімбурсації - компенсацію вартості безпосередньо через аптеки.

За словами Ляшка, це рішення дозволить оптимізувати систему:

  • дорогі та високотехнологічні препарати й надалі закуповуватимуть централізовано,
  • а тривалі схеми лікування перейдуть у формат аптечної компенсації.

З переліком доданих найменувань лікарських засобів можна ознайомитись за посиланням.

Безперервність лікування і зручність для пацієнток

Щоб зміни відбулися поступово, діє перехідний період: медзаклади продовжать використовувати залишки раніше закуплених препаратів до їх повного вичерпання.

Це рішення, за словами міністра, забезпечить тисячам пацієнток стабільний і зручний доступ до ліків, незалежно від постачань у лікарні.

Оскільки лікування раку молочної залози триває роками, можливість отримувати препарати поруч із домом означає безперервність терапії та вищу якість життя.

Як отримати "Доступні ліки"

  • зверніться до свого лікаря (терапевта, педіатра або сімейного), з яким укладено декларацію, і отримайте електронний рецепт.
  • завітайте до аптеки з позначкою "Тут є Доступні ліки".
  • отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

Читайте також про те, що нещодавно Міністерство охорони здоров'я України затвердило оновлений перелік лікарських засобів і медичних виробів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки". Зараз у цьому переліку уже понад 700 препаратів. Їх можна отримати у будь-якій аптеці безкоштовно або із невеликою доплатою.

Якщо ж аптека не відпускає препарати за програмою "Доступні ліки", слід про це повідомити на НСЗУ, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 16-77.

Мінстерство охорони здоров'я УкраїниЗдоров'яДоступні ліки