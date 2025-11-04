Еще больше бесплатных лекарств: в программу "Доступные лекарства" добавили препараты от рака груди

Какие препараты добавили

В обновленный перечень вошли препараты с действующими веществами экземестан, летрозол и тамоксифен.

Ранее эти лекарства закупались централизованно, но теперь Украина переходит на европейскую модель реимбурсации - компенсацию стоимости непосредственно через аптеки.

По словам Ляшко, это решение позволит оптимизировать систему:

дорогие и высокотехнологичные препараты и в дальнейшем будут закупать централизованно,

а длительные схемы лечения перейдут в формат аптечной компенсации.

С перечнем добавленных наименований лекарственных средств можно ознакомиться по ссылке.

Непрерывность лечения и удобство для пациенток

Чтобы изменения произошли постепенно, действует переходный период: медучреждения продолжат использовать остатки ранее закупленных препаратов до их полного исчерпания.

Это решение, по словам министра, обеспечит тысячам пациенток стабильный и удобный доступ к лекарствам, независимо от поставок в больницы.

Поскольку лечение рака молочной железы длится годами, возможность получать препараты рядом с домом означает непрерывность терапии и высокое качество жизни.

Как получить "Доступные лекарства"