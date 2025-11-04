RU

Общество Образование Деньги Изменения

Еще больше бесплатных лекарств: в программу "Доступные лекарства" добавили препараты от рака груди

В программу "Доступные лекарства" добавили 12 препаратов (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В рамках государственной программы "Доступные лекарства" появилось 12 новых препаратов для лечения рака молочной железы. Теперь украинки могут получить их бесплатно или с частичной доплатой в аптеках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook.

Какие препараты добавили

В обновленный перечень вошли препараты с действующими веществами экземестан, летрозол и тамоксифен.

Ранее эти лекарства закупались централизованно, но теперь Украина переходит на европейскую модель реимбурсации - компенсацию стоимости непосредственно через аптеки.

По словам Ляшко, это решение позволит оптимизировать систему:

  • дорогие и высокотехнологичные препараты и в дальнейшем будут закупать централизованно,
  • а длительные схемы лечения перейдут в формат аптечной компенсации.

С перечнем добавленных наименований лекарственных средств можно ознакомиться по ссылке.

Непрерывность лечения и удобство для пациенток

Чтобы изменения произошли постепенно, действует переходный период: медучреждения продолжат использовать остатки ранее закупленных препаратов до их полного исчерпания.

Это решение, по словам министра, обеспечит тысячам пациенток стабильный и удобный доступ к лекарствам, независимо от поставок в больницы.

Поскольку лечение рака молочной железы длится годами, возможность получать препараты рядом с домом означает непрерывность терапии и высокое качество жизни.

Как получить "Доступные лекарства"

  • обратитесь к своему врачу (терапевту, педиатру или семейному), с которым заключена декларация, и получите электронный рецепт.
  • посетите аптеку с пометкой "Здесь есть Доступные лекарства".
  • получите лекарства бесплатно или с частичной доплатой по е-рецепту.

Читайте также о том, что недавно Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые можно получить по программе "Доступные лекарства". Сейчас в этом перечне уже более 700 препаратов. Их можно получить в любой аптеке бесплатно или с небольшой доплатой.

Если же аптека не отпускает препараты по программе "Доступные лекарства", следует об этом сообщить в НСЗУ, позвонив на горячую линию по телефону 16-77.

