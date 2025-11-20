"Ще не бачив, щоб після такого виживали". У ДСНС розповіли, як врятували юнака у Тернополі

Рятувальникам ДСНС вдалося врятувати 20-річного Богдана, який опинився під завалами будинку у Тернополі після нічної атаки РФ. Юнак дивом вижив і зараз перебуває у лікарні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook .

Рятувальна операція на дев’ятому поверсі

За словами співробітника Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС Дениса Карпенка, рятувальники піднялися на дев’ятий поверх за допомогою автодрабини. Під час "хвилини тиші" вони почули голос людини, яка кликала на допомогу.

"Ми з колегами визначили місце, звідки лунав голос, встановили контакт з потерпілим і почали відкопувати руїни. Тримали з ним постійно зв’язок, бо він постійно нервував, кричав. Я його намагався заспокоїти, казав: "Не нервуйся, не витрачай сили, бо над тобою дуже багато завалів, які треба розібрати. Наберися терпіння і чекай, ми тебе обов’язково врятуємо", - розповів Денис Карпенко.

Життя Богдана висіло на волосині

Над порятунком хлопця працювали шестеро рятувальників. Юнака знайшли в кухні біля холодильного відсіку.

"Притиснуло його ще кухонним стільчиком, він лежав в позі ембріона, руки перед собою, було дуже мало вільного місця, щоб дихати. Права рука була перебита стільцем. Ми наклали турнікет і продовжили рятувальну операцію", - додав рятувальник.

Також Карпенко зазначив, що те, що Богдан вижив - диво.

"Це було диво. Я ще такого не бачив, щоб люди виживали. Там було дуже мало повітря. Буває, що у людей залишається більше приміщення, а тут Богдан був у такій позі, що не міг навіть шию тримати самостійно. Дуже багато над ним було завалів", - розповів рятувальник.

Юнак перебуває у лікарні

Зараз Богдан перебуває у лікарні, медики надають йому необхідну допомогу. У нього діагностували значні переломи та забої.

Квартира родини Богдана вщент зруйнована. Рідні відкрили збір коштів, щоб підтримати його та маму фінансово.