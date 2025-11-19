У Тернополі оголосили 4 дні жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

У Тернополі з 19 по 21 листопада оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки російських військ.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву Тернопільської міської ради .

У Львові також вшанують загиблих. За словами мера Львова Андрія Садового , сьогодні та завтра на Ратуші та адміністративних будівлях міста також приспущені державні прапори.

У зв’язку з трагедією на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано всі розважальні заходи, а на державних установах приспущені прапори.

Російські війська завдали удару по промисловому об’єкту та двох житлових будинках у масиві "Сонячний". У місті зафіксовано значні руйнування, загинули щонайменше 25 осіб.

Атака на Тернопіль 19 листопада

Нагадаємо, у ніч на середу, 19 листопада, російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю, застосувавши дрони та ракети. У місті пролунали серії вибухів, під час тривоги влада закликала людей залишатися в укриттях і не публікувати фото з місць влучань.

Після атаки над містом здійнявся густий дим, монітори фіксували значні руйнування. У Тернополі пошкоджено кілька будинків, зокрема дві дев’ятиповерхівки: в одній сталася пожежа, у другій - обвал із 3-го по 9-й поверхи.

Станом на 18:00 відомо про 25 загиблих, серед яких троє дітей. Близько 80 людей отримали поранення, у лікарнях перебувають 47 осіб. З-під завалів будинку вдалося дістати постраждалого.

В ОВА також повідомили про шестикратне перевищення вмісту хлору в повітрі після удару у Тернополі. Мешканців закликають не виходити з дому та щільно зачинити вікна. Рух громадського транспорту на масиві "Сонячний" тимчасово ускладнений.