"Еще не видел, чтобы после такого выживали". В ГСЧС рассказали, как спасли юношу в Тернополе

Тернополь, Четверг 20 ноября 2025 16:25
"Еще не видел, чтобы после такого выживали". В ГСЧС рассказали, как спасли юношу в Тернополе Юноша чудом выжил под завалами разрушенного дома в Тернополе (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Спасателям ГСЧС удалось спасти 20-летнего Богдана, который оказался под завалами дома в Тернополе после ночной атаки РФ. Юноша чудом выжил и сейчас находится в больнице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Facebook.

Спасательная операция на девятом этаже

По словам сотрудника Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Дениса Карпенко, спасатели поднялись на девятый этаж с помощью автолестницы. Во время "минуты тишины" они услышали голос человека, который звал на помощь.

"Мы с коллегами определили место, откуда раздавался голос, установили контакт с пострадавшим и начали откапывать руины. Держали с ним постоянно связь, потому что он постоянно нервничал, кричал. Я его пытался успокоить, говорил: "Не нервничай, не трать силы, потому что над тобой очень много завалов, которые надо разобрать. Наберись терпения и жди, мы тебя обязательно спасем", - рассказал Денис Карпенко.

Жизнь Богдана висела на волоске

Над спасением парня работали шестеро спасателей. Юношу нашли в кухне возле холодильного отсека.

"Прижало его еще кухонным стульчиком, он лежал в позе эмбриона, руки перед собой, было очень мало свободного места, чтобы дышать. Правая рука была перебита стулом. Мы наложили турникет и продолжили спасательную операцию", - добавил спасатель.

Также Карпенко отметил, что то, что Богдан выжил - чудо.

"Это было чудо. Я еще такого не видел, чтобы люди выживали. Там было очень мало воздуха. Бывает, что у людей остается больше помещения, а здесь Богдан был в такой позе, что не мог даже шею держать самостоятельно. Очень много над ним было завалов", - рассказал спасатель.

Юноша находится в больнице

Сейчас Богдан находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь. У него диагностировали значительные переломы и ушибы.

Квартира семьи Богдана полностью разрушена. Родные открыли сбор средств, чтобы поддержать его и маму финансово.

Атака на Тернополь 19 ноября

В ночь на 19 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину. Под ударами оказался ряд городов. Российские оккупанты запустили на Тернополь крылатые ракеты Х-101, в результате чего произошло масштабное разрушение многоэтажки - обвал с 9 по 3 этажи. В еще одном многоквартирном доме начался пожар. Из-за шестикратного превышения содержания хлора в воздухе после удара жильцов города призвали плотно закрыть окна.

По состоянию на сейчас известно о 25 погибших, среди них 3 детей. Еще более 70 - получили ранения. Судьба более двух десятков человек неизвестна. Спасатели продолжают поисковые работы. В Тернополе объявили 4 дня траура.

