Ще не +40? Де і коли в Україні вдарить найсильніша спека

Територія нашої країни - велика, тож однакової температури повітря повсюди практично не буває. Найближчим часом погода в Україні очікується особливо контрастна.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За словами експерта, найближчим часом - щонайменше до кінця тижня - погода в Україні та значення температур очікуються контрастними:
"Завтра (10 липня, - Ред.) у більшості областей - починаючи зі сходу, півдня, центру, частково півночі - зберігатиметься переважно суха спекотна погода", - розповіла синоптик.
Вона пояснила, що її визначатиме:
"Тим часом нестійку погоду у західних, Житомирській та Вінницькій областях (також, можливо, частково на заході Київської області) зумовить атмосферний фронт. Вдень він простягне своє панування до Черкаської та Одеської областей", - розповіла Птуха.
Представниця УкрГМЦ розповіла, що у західних областях "вже відчувається більш такий свіжий "подих" із західної Європи", тож температурні показники там будуть дещо нижчими.
На решті ж територій температура якихось істотних змін не зазнаватиме.
Якщо говорити про температурні показники, то починаючи від завтра й надалі вони будуть досить контрастними:
Згідно з інформацією синоптика, впродовж п'ятниці (11 липня) та суботи (12 липня):
Температура повітря при цьому:
"І такі тенденції, поки що, зберігаються до кінця тижня. В неділю (13 липня) - такий само практично розподіл", - розповіла Птуха.
Щодо +40°C по всій Україні, про які нині пишуть деякі пабліки у мережі, то таких температурних значень синоптики поки що не прогнозують.
"Наші фахівці ще будуть уточнювати. Але це - хіба що (в неділю, - Ред.) у Луганській і Донецькій областях. На решті територій - все ж таки до 40°C", - зауважила експерт.
У Київській області погода впродовж вихідних очікується без опадів:
"Тобто класична літня погода. Поки що - ніяких 40°C. Ні про яку сильну спеку ми не говоримо. Літнє значення температури в межах близько 30 градусів за Цельсієм (в межах норми для липня в Україні, - Ред.)", - пояснила спеціаліст.
Представниця УкрГМЦ повідомила, що з понеділка (14 липня) "вже може бути наступний атмосферний фронт у західних областях", а також "якісь залишкові процеси від попереднього - у східних".
"Але все одно високі значення температури по південно-східних областях залишаються", - наголосила вона.
Птуха зауважила, що там буде утримуватись "досить така сильна спека" (близько 38°C, місцями - можливо до 39 градусів за Цельсієм).
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