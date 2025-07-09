Еще не +40? Где и когда в Украине ударит самая сильная жара

Чем обусловлены нынешние температурные контрасты

По словам эксперта, в ближайшее время - как минимум до конца недели - погода в Украине и значения температур ожидаются контрастными:

на западе сейчас происходит снижение температурных показателей;

на юго-востоке - наоборот, дальнейшее повышение (до достаточно жарких значений).

"Завтра (10 июля, - Ред.) в большинстве областей - начиная с востока, юга, центра, частично севера - будет сохраняться преимущественно сухая жаркая погода", - рассказала синоптик.

Она объяснила, что ее будет определять:

поле высокого давления;

раскаленная воздушная масса тропического происхождения из южных широт.

"Между тем неустойчивую погоду в западных, Житомирской и Винницкой областях (также, возможно, частично на западе Киевской области) обусловит атмосферный фронт. Днем он протянет свое господство в Черкасскую и Одесскую области", - рассказала Птуха.

Каких температур ждать в разных регионах завтра

Представительница УкрГМЦ рассказала, что в западных областях "уже чувствуется более такое свежее "дыхание" из западной Европы", поэтому температурные показатели там будут несколько ниже.

На остальных же территориях температура каких-то существенных изменений претерпевать не будет.

Если говорить о температурных показателях, то начиная с завтрашнего дня и в дальнейшем они будут достаточно контрастными:

в западных областях кроме дождей (местами на Закарпатье и Прикарпатье - даже сильных дождей с грозами) температура ночью ожидается в пределах 12-17°C, днем - всего 15-20 градусов по Цельсию;

кроме дождей (местами на Закарпатье и Прикарпатье - даже сильных дождей с грозами) температура ночью ожидается в пределах 12-17°C, днем - всего 15-20 градусов по Цельсию; в Житомирской и Винницкой областях днем будет немного теплее - 21-26°C;

днем будет немного теплее - 21-26°C; в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях будет наиболее жарко - 35-38°C;

будет наиболее жарко - 35-38°C; на остальной территории Украины погода будет оставаться преимущественно без осадков (только в Киевской, а днем - в Черкасской и Одесской областях местами могут быть кратковременные дожди из-за влияния атмосферного фронта), температура ночью - 18-23°C, днем - 29-34°C.

Что принесет погода украинцам на выходных

Согласно информации синоптика, в течение пятницы (11 июля) и субботы (12 июля):

в западных областях и на Левобережье могут быть кратковременные дожди с грозами;

на остальной территории - погода ожидается без осадков.

Температура воздуха при этом:

в западных, Житомирской и Винницкой областях - ночью 10-15°C, днем 18-26°C;

- ночью 10-15°C, днем 18-26°C; в восточных, юго-восточных областях страны - ночью 21-26°C (то есть это - тропическая ночь, очень теплая), днем - сильная жара 35-38°C;

- ночью 21-26°C (то есть это - тропическая ночь, очень теплая), днем - сильная жара 35-38°C; на остальной территории Украины - ночью 14-19°C, днем 25-30°C.

"И такие тенденции, пока что, сохраняются до конца недели. В воскресенье (13 июля) - такое же практически распределение", - рассказала Птуха.

Относительно +40°C по всей Украине, о которых сейчас пишут некоторые паблики в сети, то таких температурных значений синоптики пока не прогнозируют.

"Наши специалисты еще будут уточнять. Но это - разве что (в воскресенье, - Ред.) в Луганской и Донецкой областях. На остальных территориях - все же до 40°C", - отметила эксперт.

В Киевской области погода в течение выходных ожидается без осадков:

температура ночью - 13-18°C;

температура днем - 25-30°C.

"То есть классическая летняя погода. Пока что - никаких 40°C. Ни о какой сильной жаре мы не говорим. Летнее значение температуры в пределах около 30 градусов по Цельсию (в пределах нормы для июля в Украине, - Ред.)", - объяснила специалист.

Где будет жарче всего в начале следующей недели

Представительница УкрГМЦ сообщила, что с понедельника (14 июля) "уже может быть следующий атмосферный фронт в западных областях", а также "какие-то остаточные процессы от предыдущего - в восточных".

"Но все равно высокие значения температуры по юго-восточным областям остаются", - подчеркнула она.

Птуха отметила, что там будет удерживаться "достаточно такая сильная жара" (около 38°C, местами - возможно до 39 градусов по Цельсию).