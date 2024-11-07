Ще 1400 окупантів і 10 танків: Сили оборони оновили дані про втрати РФ в Україні

Українські захисники за добу ліквідували ще 1400 російських загарбників. Крім того, бійці Сил оборони знищили 10 танків, 20 ББМ та 24 артсистеми противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, вчора військові 5 окремої штурмової Київської бригади показали відео, як ліквідували групу російської штурмової піхоти на Покровському напрямку.

Додамо, 6 листопада в Силах оборони України також показали, як знищують окупантів на БМП за їхнім же маршрутом біля Часового Яру.

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