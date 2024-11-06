Військові ліквідували штурмову піхоту противника на Покровському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву 5 окремої штурмової Київської бригади.

"Але, завдяки влучному артилерійському удару, вся штурмова група противника знищена. Кожна спроба ворога надіслати підкріплення зірвана завдяки майстерності наших операторів, які раз за разом влучно ліквідують нові хвилі", - наголосили в бригаді.

За даними військових, штурмова піхота противника намагалась зібратись у районі накопичення, готуючись до атаки на позиції наших Сил оборони.

Бої на фронті за 6 листопада

Нагадаємо, що сьогодні вдень ЗСУ показали, як знищують росіян на БМП за їхнім же маршрутом біля Часового Яру.

Тим часом Генштаб повідомив, що російські окупанти продовжують тиснути на Покровському та Курахівському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Водночас РБК-Україна дізналось в експерта, чи можливий відступ ЗСУ у Курській області.

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