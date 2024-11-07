Еще 1400 оккупантов и 10 танков: Силы обороны обновили данные о потерях РФ в Украине

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1400 российских захватчиков. Кроме того, бойцы Сил обороны уничтожили 10 танков, 20 ББМ и 24 артсистем противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.24 ориентировочно составили:

Напомним, вчера военные 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады показали видео, как ликвидировали группу российской штурмовой пехоты на Покровском направлении.

Добавим, 6 ноября в Силах обороны Украины также показали, как уничтожают кафиров на БМП по их же маршруту возле Часового Яра.

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