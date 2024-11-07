Еще 1400 оккупантов и 10 танков: Силы обороны обновили данные о потерях РФ в Украине
Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских окупантов (facebook.com/easternforce)
Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1400 российских захватчиков. Кроме того, бойцы Сил обороны уничтожили 10 танков, 20 ББМ и 24 артсистем противника.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 704300 (+1400) человек ликвидировано;
- танков - 9224 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 18612 (+20) ед.;
- артиллерийских систем - 20194 (+24) ед.;
- РСЗО - 1245 ед.;
- средства ПВО - 996 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18408 (+42) ед.;
- крылатых ракет - 2631 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 28411 (+78) ед;
- специальной техники - 3596 (+8) ед.
Напомним, вчера военные 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады показали видео, как ликвидировали группу российской штурмовой пехоты на Покровском направлении.
Добавим, 6 ноября в Силах обороны Украины также показали, как уничтожают кафиров на БМП по их же маршруту возле Часового Яра.
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