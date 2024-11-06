ЗСУ показали, як знищують росіян на БМП за їхнім же маршрутом біля Часового Яру
Українські військові показали, як нищать окупантів на БМП-1 на околицях Часового Яру. При цьому бійці ЗСУ рухались маршрутом росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хортицький вітер".
"Це відео - не просто кадри з поля бою, а можливість побачити бойову реальність очима воїнів, які щодня ризикують заради нашої перемоги", - йдеться у повідомленні.
У відео можна побачити кадри виїзду та роботи бойової машини піхоти на околицях Часового Яру.
"Екіпаж БМП-1 працював по маршруту пересування ворога, яким він намагається висуватись до наших позицій", - констатували військові.
Що відомо про БМП-1
БМП-1 - перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою.
Родоначальниця такого класу бойових машин, як бойові машини піхоти; перша у світі серійна бойова машина піхоти. БМП-1 розрахована на перевезення і підтримку одного мотострілецького відділення. Бойова обслуга машини - 11 чоловік: три члени екіпажу (механік-водій, навідник-оператор і командир відділення/бойової машини) та 8 чоловік десанту.
Ситуація на фронті
За 5 листопада на фронті відбулися 140 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакували на Курахівському напрямку.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ змогли відновити раніше втрачені позиції на південь від Часового Яру. Водночас російські просунулися на південний схід від Куп'янська.
Також фіксується рух РФ на північний захід від Кремінної, поблизу Торецька, біля Покровська, Курахового, Вугледару та на північ від Роботиного.
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