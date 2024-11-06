ЗСУ показали, як знищують росіян на БМП за їхнім же маршрутом біля Часового Яру

Українські військові показали, як нищать окупантів на БМП-1 на околицях Часового Яру. При цьому бійці ЗСУ рухались маршрутом росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Хортицький вітер ".

"Це відео - не просто кадри з поля бою, а можливість побачити бойову реальність очима воїнів, які щодня ризикують заради нашої перемоги", - йдеться у повідомленні.

У відео можна побачити кадри виїзду та роботи бойової машини піхоти на околицях Часового Яру.

"Екіпаж БМП-1 працював по маршруту пересування ворога, яким він намагається висуватись до наших позицій", - констатували військові.

Що відомо про БМП-1

БМП-1 - перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою.

Родоначальниця такого класу бойових машин, як бойові машини піхоти; перша у світі серійна бойова машина піхоти. БМП-1 розрахована на перевезення і підтримку одного мотострілецького відділення. Бойова обслуга машини - 11 чоловік: три члени екіпажу (механік-водій, навідник-оператор і командир відділення/бойової машини) та 8 чоловік десанту.