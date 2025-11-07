UA

Шатдауну у США кінець? Politico дізналося про плани Сенату на п'ятницю

Фото: віце-президент США Джей Ді Венс та голова Білого дому Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У США в п'ятницю можуть проголосувати за рішення, яке покінчить з рекордним припиненням роботи уряду, тобто шатдауном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела Politico.

Ініціює голосування лідер більшості в Сенаті США Джон Тюн, про що він повідомив джерелам видання під час приватного обіду.

За планом Тюна, сенатори спершу розглянуть резолюцію Палати представників, яку демократи неодноразово відхиляли, а потім спробують внести зміни з новою датою завершення дії - ймовірно, у січні - і узгодити пакет із трьох законопроектів про витрати на весь рік.

Демократи поки налаштовані скептично і готові блокувати засідання, якщо не буде прогресу у двопартійних переговорах, зазначили джерела. Лідери республіканців у Сенаті планують залишити законодавців у Вашингтоні протягом вихідних, щоб пришвидшити узгодження рішення.

Сенаторка Жанна Шахін, демократка, яка брала участь у переговорах, заявила журналістам після обіду, що невідомо, чи наближаються сторони до угоди.  Демократи наголошують на важливості збереження єдності партії та пошуку компромісу.

"Ми хочемо залишатися разом і єдиними. І у нас була справді гарна розмова про те, як це зробити", - повідомив сенатор Кріс Мерфі.

У будь-якому разі остаточне узгодження рішення може зайняти кілька днів через процедурні перешкоди та заперечення сенаторів.

Шатдаун в США

Як відомо, 1 жовтня у США розпочався шатдаун - призупинення роботи уряду. Це сталось на тлі того, що республіканці та демократи не змогли домовитись щодо медичних пільг для населення, на фінансуванні яких наполягають останні, республіканці ж - проти.

Нинішнє припинення роботи уряду є найтривалішим в історії країни. Воно триває понад місяць.

Через шатдаун у США багато федеральних працівників втратили роботу, відомо про масові скорочення. Зокрема повідомлялось про скасування 10% рейсів в топ-40 аеропортах Штатів.

РБК-Україна писало також, що через призупинення роботи уряду американські військові залишаються без грошей і вимушені ходити в Німеччині до фудбанків, оскільки зарплати в листопаді немає.

