Шатдауну в США конец? Politico узнало о планах Сената на пятницу

В США в пятницу могут проголосовать за решение, которое покончит с рекордной приостановкой работы правительства, то есть шатдауном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Politico.
Инициирует голосование лидер большинства в Сенате США Джон Тюн, о чем он сообщил источникам издания во время частного обеда.
По плану Тюна, сенаторы сначала рассмотрят резолюцию Палаты представителей, которую демократы неоднократно отклоняли, а затем попытаются внести изменения с новой датой завершения действия - вероятно, в январе - и согласовать пакет из трех законопроектов о расходах на весь год.
Демократы пока настроены скептически и готовы блокировать заседание, если не будет прогресса в двухпартийных переговорах, отметили источники. Лидеры республиканцев в Сенате планируют оставить законодателей в Вашингтоне в течение выходных, чтобы ускорить согласование решения.
Сенатор Жанна Шахин, демократка, которая участвовала в переговорах, заявила журналистам после обеда - пока неизвестно, приближаются ли стороны к соглашению. Демократы отмечают важность сохранения единства партии и поиска компромисса.
"Мы хотим оставаться вместе и едиными. И у нас был действительно хороший разговор о том, как это сделать", - сообщил сенатор Крис Мерфи.
В любом случае окончательное согласование решения может занять несколько дней из-за процедурных препятствий и возражений сенаторов.
Как известно, 1 октября в США начался шатдаун - приостановление работы правительства. Это произошло на фоне того, что республиканцы и демократы не смогли договориться о медицинских льготах для населения, на финансировании которых настаивают последние, республиканцы же - против.
Нынешнее прекращение работы правительства является самым длительным в истории страны. Оно длится более месяца.
Из-за шатдауна в США многие федеральные работники потеряли работу, известно о массовых сокращениях. В частности сообщалось об отмене 10% рейсов в топ-40 аэропортах Штатов.
РБК-Украина писало также, что из-за приостановки работы правительства американские военные остаются без денег и вынуждены ходить в Германии в фудбанки, поскольку зарплаты в ноябре нет.