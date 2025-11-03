Шатдаун у США цього тижня може стати найдовшим в історії країни, - AP
Шатдаун у США цього тижня може подолати історичний рекорд за тривалістю на тлі продовження суперечок між демократами й республіканцями, а також закликів президента Дональда Трампа до однопартійців не йти на компроміси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як повідомляє видання, цього тижня припинення роботи уряду може стати найдовшим за всю історію, оскільки пошук виходу з "глухого кута" між демократами й республіканцями переходить на новий місяць.
Мільйони людей можуть втратити продовольчу допомогу, термін дії субсидій на охорону здоров'я скоро закінчиться, і між сторонами практично не ведуться реальні переговори про те, як покласти цьому край.
Трамп заявив у інтерв'ю в неділю, що "не дозволить себе шантажувати", згадавши демократів, які наполягають на продовженні субсидій за законом про доступну медичну допомогу.
Американський президент заявив, що вестиме переговори лише тоді, коли фінансування уряду буде поновлене.
Він зазначив, що демократи "збилися з дороги" та висловив упевненість, що вони "капітулюють" перед республіканцями. Якщо ж цього не станеться, Трамп вважає це "проблемою демократів", а не населення США.
АР зазначає, що такі коментарі президента США сигналізують про те, що шатдаун в країні може затягнутися. Водночас федеральні працівники, в тому числі й авіадиспетчери, можуть втратити зарплати.
Крім того, існує невизначеність в питанні, чи зможуть 42 мільйони американців, які отримують продовольчу допомогу, надалі мати доступ до неї.
Шатдаун у США
Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки з 1 жовтня триває призупинення роботи уряду (шатдаун), що викликане відсутністю затвердженого фінансування роботи федеральних агентств на майбутній період.
Цей шатдаун вже перевищив 21-денний шатдаун 1995-1996 років, ставши другим за тривалістю в історії країни.
Найдовший урядовий параліч стався у 2018-2019 роках і тривав 35 днів. Однак нинішній шатдаун може побити й цей рекорд.
Щоденні економічні втрати США через призупинення діяльності уряду оцінюються у 15 мільярдів доларів.
При цьому Сенат неодноразово намагався схвалити законопроєкти, що могли б покласти край урядовому блокуванню.
Минулого тижня демократи в 13-те проголосували за блокування прийнятого Палатою представників законопроєкту про відновлення роботи федерального уряду.
У федеральних агентств вже виникли численні проблеми. Зокрема, через шатдаун Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) відправило у неоплачувану відпустку 1400 співробітників.